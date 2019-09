Fermato per normale controllo | confessa omicidio | Cadavere è nel bosco

Lotta libera - Mondiali Nursultan 2019 : Gigi Davidovi Fermato agli ottavi dal favorito turco Atli nei 57 kg - si spera nel ripescaggio : Gigi Davidovi non fa l’impresa ed è costretto ad alzare bandiera bianca contro il turco Suleyman Atli agli ottavi di finale dei 57 kg in occasione dei Campionati del Mondo 2019 di Lotta libera in corso di svolgimento nella capitale kazaka di Nursultan. L’italo-georgiano, vincitore dell’ultimo Yasar Dogu, è stato sconfitto abbastanza nettamente per superiorità tecnica dal n.1 del seeding e favorito principale per il titolo ...

The Surge 2 : conFermato il supporto per PlayStation 4 Pro e Xbox One X : The Surge 2 è quasi tra noi, quindi preparatevi a fare a pezzi con brutale eleganza chiunque vi si piazzi davanti, in vista dell’uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC, il 24 settembre. Deck13 e Focus Home Interactive sono lieti di annunciare che The Surge 2 supporterà una risoluzione 4K su PlayStation 4 Pro e su Xbox One X. Potrete ammirare la meravigliosamente grottesca fusione tra uomo e macchina in tutto il suo ...

Napoli - sequestra in auto per dodici ore la ex e poi la violenta. Fermato 27enne : Ha tenuto per 12 ore prigioniera in auto la sua ex compagna, insieme alla figlia di due anni, prima di tornare a casa e violentarla. In manette è finito un uomo di 27 anni residente a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Nei confronti dell’uomo il tribunale, settimane prima, aveva emesso un divieto di avvicinamento alla donna, dopo che per mesi l’aveva perseguitata. Le cose sembravano essere tornate alla normalità: la ...

ConFermato il cambiamento a meta' settimana : temporali e calo delle temperature : E' ormai Confermato il peggioramento meteorologico di metà settimana che vedrà l'arrivo di una irruzione d'aria fresca dal Nord-Europa sul nostro Mar Mediterraneo. Il cambiamento si verificherà...

Prende a pugni una donna per strada e aggredisce militari : clandestino Fermato col taser : La vittima, una 30enne originaria di Bergamo, si trova tuttora ricoverata nell'ospedale San Giovanni Bosco per accertamenti. Il violento magrebino, per fermare il quale è stato necessario l'uso del taser, è risultato irregolare sul territorio nazionale Federico Garau ? Luoghi: Torino

Trump ha conFermato che Hamza bin Laden - uno dei figli di Osama bin Laden - è stato ucciso durante un’operazione degli Stati Uniti : Il presidente americano Donald Trump ha confermato che Hamza bin Laden, uno dei figli di Osama bin Laden, il leader di al Qaida ucciso nel 2011, è stato ucciso durante un’operazione militare condotta dagli Stati Uniti. La notizia era stata data

Andria - Giovanni Di Vito ucciso per una precedenza davanti al figlio di 5 anni : Fermato 50enne : Un banale litigio per una mancata precedenza che sfocia nel dramma. È accaduto ieri sera ad Andria dove un giovane padre, il ventottenne Giovanni Di Vito, è stato ucciso a coltellate davanti alla moglie e al figlio. Rintracciato nella notte il presunto aggressore: è un cinquantenne con precedenti penali.Continua a leggere

Uccise e bruciò Sara Ergastolo conFermato per Vincenzo Paduano Video : Nel 2017 il giovane era stato condannato al «fine pena mai» col rito abbreviato. In secondo grado però la Corte d’assise d’appello, nel maggio 2018, aveva abbassato la pena a 30 anni riqualificando il reato di stalking assorbendolo in quello d’omicidio

Sara - ergastolo conFermato per l’ex Paduano : recepita l’indicazione della Cassazione sul reato di stalking : Nel 2017 il giovane era stato condannato al «fine pena mai» col rito abbreviato. In secondo grado però la Corte d’assise d’appello, nel maggio 2018, aveva abbassato la pena a 30 anni riqualificando il reato di stalking assorbendolo in quello d’omicidio

Sequestra una ragazza e la violenta per ore - Fermato nel ragusano : Litiga con la moglie, fa uso di cocaina, ferma una donna in strada simulando una richiesta di aiuto, la minaccia, sale a bordo e la violenta

Rovereto. Per la morte di Eleonora Perraro Fermato il marito Marco Manfrini : Eleonora Perraro, 43 anni di Rovereto, in Trentino, è stata trovata morta nei pressi di un locale pubblico a Nago

Napoli - manager russo Fermato per spionaggio. Putin : "Rapporti sotto pressione" : Lo scorso 30 agosto, all’aeroporto Capodichino di Napoli è stato fermato, con l’accusa di spionaggio industriale, Aleksandr Korshunov. Si tratta di un importante dirigente della Odk United Engine Corporation, società di proprietà della Federazione Russa che sviluppa, progetta e produce motori altamente tecnologici.Il fermo è stato eseguito sulla base di un mandato d’arresto diramato dagli USA, formulato dallo Stato dell’Ohio. L’uomo, 57 anni, ...

Media Mosca : alto dirigente russo Fermato a Napoli per spionaggio : Secondo gli Stati Uniti, che ne hanno chiesto il fermo, il 57enne Aleksandr Korshunov si sarebbe appropriato illegalmente di documenti della General Electric. Putin: "Concorrenza sleale"

«Manager russo Fermato a Napoli ?per spionaggio economico» : Un alto dirigente della Odk, una società statale russa che produce motori, sarebbe stato fermato a Napoli su richiesta degli Usa, che lo accusano di «spionaggio economico»: lo...