Google aggiorna i Pixel 3 ed i Pixel 3a | ignote | tuttavia | le novità

Google Foto e Documenti aggiungono utili funzioni con gli ultimi aggiornamenti : Un aggiornamento presente nel codice della versione 4.24 dell'app Google Foto permette di acquistare stampe Fotografiche su Walmart o CVS o stampe su tela di grandi dimensioni da appendere alle pareti. Google Documenti sta ottenendo una casella di conteggio delle parole sempre visibile sul web. L'articolo Google Foto e Documenti aggiungono utili funzioni con gli ultimi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Google Maps per Android si aggiorna perfezionando l’integrazione con Street View : Google Maps si aggiorna integrando al meglio la funzione Google Street View, ora finalmente più semplice da attivare con tanto di strade blu contrassegnate e un'iconcina dedicata per attivare la funzione. L'articolo Google Maps per Android si aggiorna perfezionando l’integrazione con Street View proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate subito Google Fotocamera per godere della barra superiore semi-trasparente : Google Fotocamera si prepara all'avvento di Android 10, prossimo al rilascio, con l'aggiornamento alla versione 6.3.026.265696615, che porta con sé una sola e utile novità grafica. L'articolo Aggiornate subito Google Fotocamera per godere della barra superiore semi-trasparente proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate Google Foto : ora può cercare il testo che appare nelle foto e nelle immagini : Google sta aggiungendo la funzionalità per il riconoscimento testuale anche in Google foto per visualizzare tutte quelle in cui la frase appare fisicamente, non importa se piccola o inclinata e funziona anche con i testi stilizzati, inoltre è possibile copiare e incollare facilmente il testo toccando l'icona di Google Lens. L'articolo Aggiornate Google foto: ora può cercare il testo che appare nelle foto e nelle immagini proviene da ...

Calo batteria per causa dei Google Play Services (aggiornamento 18.3.82) : cosa fare : Alcuni utenti stanno riscontrando un vertiginoso Calo della batteria per via dell'ultimo aggiornamento che ha riguardato i Google Play Services, giunti alla versione 18.3.82. All'interno delle impostazioni della batteria non faticherete a scorgere il nome dell'applicazione in cima alla lista dei servizi che consumano di più. Come molti di voi saprete e qualcuno magari no, i Google Play Services sono alla base del sistema operativo Android, ...

Battery drain dopo l’aggiornamento dei Google Play Services? Ecco come risolvere : Battery drain con i Google Play Services? Ecco come risolvere ed eliminare il problema nel vostro smartphone Android. L'articolo Battery drain dopo l’aggiornamento dei Google Play Services? Ecco come risolvere proviene da TuttoAndroid.

Come aggiornare Google Home : Avete letto su Internet che Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua gamma di smart speaker e quindi adesso vorreste installarlo anche sul vostro dispositivo. Se non sapete Come procedere, allora troverete sicuramente leggi di più...

Niente paura - Google non punirà gli sviluppatori che non aggiornano le app non pubblicate : Grazie all'intervento di un membro dell'Android Developer Relations, uno sviluppatore e conseguentemente tanti altri suoi pari non hanno più il timore di vedersi sospendere il proprio account perché non aggiornano più le proprie applicazioni non pubblicate. L'articolo Niente paura, Google non punirà gli sviluppatori che non aggiornano le app non pubblicate proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate i vostri amati Google Pixel - sono arrivate le patch di sicurezza di agosto : Oggi è il primo lunedì del mese e Google ha rilasciato le nuove patch di sicurezza Aggiornate a agosto 2019 per i suoi dispositivi Pixel. L'articolo Aggiornate i vostri amati Google Pixel, sono arrivate le patch di sicurezza di agosto proviene da TuttoAndroid.

Dopo anni - Google My Maps per Android si aggiorna con alcune novità : Google My Maps a distanza di oltre tre anni dall'ultimo update ne ha ricevuto uno nuovo, il che ci conferma che non è stata del tutto abbandonata L'articolo Dopo anni, Google My Maps per Android si aggiorna con alcune novità proviene da TuttoAndroid.

Google rivoluziona il download degli aggiornamenti di sistema : in test il download dal Play Store : Non c'è voluto molto per vedere gli aggiornamenti di sistema all'interno del Google Play Store poiché sono già live, dopo le indiscrezioni di qualche mese fa, almeno per i Google Pixel. L'articolo Google rivoluziona il download degli aggiornamenti di sistema: in test il download dal Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google migliora Featured Snippets con risposte più aggiornate e offre nuove opportunità agli sviluppatori : Google continua a migliorare le funzioni offerte da Featured Snippets e propone nuove opportunità pubblicitarie agli sviluppatori. L'articolo Google migliora Featured Snippets con risposte più aggiornate e offre nuove opportunità agli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Google migliora Featured Snippets con risposte più aggiornate e offre nuove opportunità agli svilupaptori : Google continua a migliorare le funzioni offerte da Featured Snippets e propone nuove opportunità pubblicitarie agli sviluppatori. L'articolo Google migliora Featured Snippets con risposte più aggiornate e offre nuove opportunità agli svilupaptori proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome si aggiorna alla versione 76 con tante novità attese e interessanti : Google Chrome passa alla versione 76 con un mucchio di novità interessanti mentre spuntano varie vulnerabilità relative alla versione 75. Ecco quali sono le novità principali e come scaricare il file APK. L'articolo Google Chrome si aggiorna alla versione 76 con tante novità attese e interessanti proviene da TuttoAndroid.