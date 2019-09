Chiedevano soldi per bimbi malati di tumore ma intascavano tutto | truffatori smascherati

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Convincevano le persone a versare denaro per una immaginaria causa benefica a favore deidie ricoverati negli ospedali oncologici in tutta Italia ma era solo un truffa per intascare ia spese della generosità degli altri. Per questo tre persone sono state denunciate dai carabinieri in provincia di Campobasso.

