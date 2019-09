Mike Vogel bocciato da ABC che dice no a Triangle

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 24 settembre 2019) Il mese scorso si era parlato molto di, questo nuovo progetto Sci Fi che avrebbe riportato in tvma, alla fine, sembra proprio che la maledizione del famoso Triangolo delle Bermuda si sia abbattuta sulla serie risucchiandola. Secondo quanto riporta Deadline sembra proprio chenon si farà e che la missione diè quindi destinata a fallire. La rete ha deciso di non procedere all'ordinazione dia otto mesi dalla commissione del pilot avvenuta ormai lo scorso gennaio. A giocare a sfavore della serie sono stati i ritardi delle riprese internazionali in Nuova Zelanda e l'estesa post produzione che ha spinto i vertici della rete a prendere una decisione importante dopo gli upfronts di maggio. La decisione è arrivata adesso e, almeno per il momento, stronca sul nascere il progetto firmato da Jon Harmon Feldma e Sonny Postiglione. La serie ...

