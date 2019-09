Friends | compie 25 anni la madre di tutte le sitcom Ecco i segreti del suo successo

Friends compie 25 anni e per tre giorni invade Comedy Central - mentre il divano arriva a Roma : Friends maratona su Comedy Central dal 20 al 22 settembre per festeggiare i 25 anni A Roma il divano della serie Buon Compleanno Friends! La storica Comedy compie 25 anni e Warner Bros rilancia il marchio alla grande portando in giro per il mondo il divano della serie che sarà a Roma in piazza Barberini il 21 e 22 settembre per poi approdare anche a Lucca durante il Lucca Comics. Non solo ma esiste anche un app Friends 25 per continuare a ...