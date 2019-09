Astronomia | al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria “arriva l’Autunno”

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) Addio all’estate: il 23 settembre prossimo, infatti, terminerà l’estate astronomica e si entrerà ufficialmente in autunno. Per l’occasione ilCittà Metropolitana didedicherà un incontro speciale, con inizio alle ore 20.30, con un video tematico del dott. Francesco Macheda e con una conferenza della prof.ssa Angela Misiano. La fine dell’estate è anche il tempo del bilancio degli ultimi tre mesi che ha visto la struttura di Salita Zerbi protagonista delle attività culturali a carattere scientifico nella nostra regione e non solo. Si sono, infatti, concluse il 14 settembre nello splendido scenario del terrazzo del Museo Archeologico Nazionale dile attività estive ricadenti all’interno del terzo Festival calabrese dell’, progetto presentato alla Regionenell’ambito degli interventi previsti dall’avviso pubblico per ...