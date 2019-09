“Sindrome da sesso debole”? Le vere differenze tra il cuore delle donne e quello degli

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019) “Tuttoche voglio è raggiungere e toccare un altro essere umano, non solo con le mani, ma con il” Le parole di Tahereh Mafi si librano nel panorama della letteratura contemporanea e incantano di verità, facendo capire davvero quanto un essere umano è legato al suo. Anche se, naturalmente, ci sonolegate aldi una donna edi un uomo e non riguardano di certo tutti i preconcetti stereotipati della società, secondo cuifemminile è il “debole” o “inferiore”. Anzitutto, c’è da dire che ilfemminile è 50 grammi più leggero dimaschile: 250 grammi contro i 300 dell’uomo. Insomma, è più proporzionato rispetto al resto del corpo e il suo volume corrisponde, grossomodo, al pugno chiuso. In media, ildi una donna, pompa sangue per 75 battiti al minuto e il movimento è ...

CinemApp_Cinema : #SelfieDiFamiglia e la sindrome del nido vuoto. Non è nostalgia ma un disagio patologico che va combattuto costruen… - mymovies : #SelfieDiFamiglia e la sindrome del nido vuoto. Non è nostalgia ma un disagio patologico che va combattuto costruen… - novasocialnews : Sindrome da malattia post orgasmica: cosa sappiamo finora #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -