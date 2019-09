Come gli insulti di Salvini a Carola Rackete influenzano il linguaggio dei social

Moto d’acqua - sbaglia Salvini e pagano i poliziotti (Come al solito) : La vicenda dell'indagine contro i tre poliziotti per il famoso giro sulla Moto d'acqua della Polizia del figlio di Salvini racconta perfettamente come nonostante le parole l'ex leader leghista alla fine faccia pagare il conto della sua prepotenza sempre e solo agli altri: è successo quando è scappato dal processo e succederà anche ora.Continua a leggere

**Riforme : D’Uva - ‘taglio parlamentari a prima data utile Come da accordo di governo’** : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Il taglio del numero dei parlamentari aspetta solo l’ok finale della Camera. Dopodiché avremo mezzo miliardo da reinvestire in servizi per gli italiani, un Parlamento più efficiente e cittadini che torneranno al centro della vita politica. Adesso mancano un paio di ore di lavoro e anche questo traguardo sarà raggiunto”. Lo dice in una nota il capogruppo M5S alla Camera, Francesco ...

5 previsioni su Come andranno gli Emmy 2019 : Si terranno nella notte fra 22 e 23 settembre gli Emmy Awards, i premi che celebrano il meglio della televisione americana e quindi, in questi ultimi anni, il meglio delle serie tv in circolazione. Mai come quest’anno moltissime delle categorie contengono sfide molto aperte, su cui è difficile fare previsioni certe. Ma ecco alcune riflessioni e ipotesi che potrebbero portare a un quadro piuttosto preciso di ciò che accadrà durante la ...

Biglietti Milan-Inter - ultimi posti disponibili : ecco Come acquistarli : Non c’è ancora il tutto esaurito a San Siro per il derby di sabato 21 settembre, ma manca ormai poco. Sono ancora parecchi i tifosi del alla ricerca di un biglietto per Milan-Inter. Per consentire ai tifosi rossoneri, non ancora in possesso del tagliando, di assistere al 224esimo derby di Milano, domani – a partire dalle ore 10 del mattino – saranno aperti i botteghini dello stadio. In vendita gli ultimi Biglietti disponibili in diversi ...

Mancini : “Voglio l’Italia Come il Napoli : colpito da un aspetto degli azzurri. Di Lorenzo? Verrà in Nazionale! Su Meret e Insigne…” : Mancini: “Voglio l’Italia come il Napoli”. Il ct della Nazionale parla ai microfoni de ‘Il Mattino’. Vi proponiamo alcuni passaggi evidenziati dalla nostra redazione Mancini: “Voglio l’Italia come il Napoli: colpito da un aspetto degli azzurri. Di Lorenzo? Verrà in Nazionale! Su Meret e Insigne…”. Il ct della Nazionale parla ai microfoni de ‘Il Mattino’. Vi proponiamo alcuni ...

Luigi Di Maio - "una poltrona per Di Battista". Allarme rosso nel M5s : Come vogliono "normalizzarlo" : Non ha parlato per caso, Alessandro Di Battista. Il suo sfogo contro il Pd e l'invito al M5s a non fidarsi né di Renzi né dei dem "derenzizzati" ha agitato i vertici dei 5 Stelle, Luigi Di Maio in testa. Tanto più che lo stesso ex deputato, ormai battitore libero, giura che non sarà l'ultima volta:

Sport in tv oggi (venerdì 20 settembre) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi venerdì 20 settembre ci aspetta una giornata con diversi eventi Sportivi in programma: incomincia l’intenso weekend di motori con le prove libere del GP di Singapore per la F1 e del GP di Aragon per la MotoGP, da non perdere l’inizio del Mondiale di rugby con Giappone-Russia, tanta boxe con le semifinali dei Mondiali dilettanti e Rigoldi che andrà a caccia del titolo europeo dei supergallo, si assegnano i pass olimpici per le ...

Immigrazione - Conte : “Io non vedo le Ong Come nemiche del popolo. Non ci si può preoccupare solo degli sbarchi” : “Non vedo le Ong come nemici del popolo, nei miei interventi non ci sarà mai ombra di questa valutazione, ma sul tema Immigrazione invito a considerare che questo richiede un approccio multilivello. Perché dobbiamo occuparci solo dello sbarco?”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervistato da Enrico Mentana alla festa di Articolo Uno. E, sempre sul tema Immigrazione, il premier ha continuato: “dobbiamo controllare i ...

Come avere sopracciglia folte e perfette : Lo sappiamo Come va a finire: una spinzettata di qua, una di là e alla fine quando ti guardi allo specchio ti rendi conto di aver esagerato e che, più che due sorelle, le tue bellissime sopracciglia sembrano il più grosso errore della tua vita. Non temere: le sopracciglia ricresceranno presto. Nel frattempo, ti consigliamo qualche trucco per nascondere il misfatto e per farle ricrescere in maniera folta e definita. Pinzetta sì, pinzetta no? La ...

Pirateria - De Siervo : «Giusto colpire anche gli utenti - è Come rubare» : «E’ giusto colpire gli utenti oltre che chi gestisce i server? Si, basicamente è rubare. Stanno rubando un contenuto, uno paga un’associazione malavitosa che ti consente di non pagare regolarmente il contenuto che vedi. Non è una colpa lieve». Con queste parole l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto a proposito […] L'articolo Pirateria, De Siervo: «Giusto colpire anche gli utenti, è come ...

NBA – James Harden non si nasconde : “io Come Michael Jordan? Morey è pazzo! Voglio un titolo - ma non mi dannerò l’anima” : James Harden respinge, con il sorriso, il paragone con Michael Jordan e pensa all’anello: il ‘Barba’ vuole il titolo NBA ma non ne è ossessionato La nuova stagione NBA sta per arrivare e gli Houston Rockets, come da diversi anni a questa parte, si affideranno a James Harden per puntare ad un titolo che, dopo il ‘ridimensionamento’ degli Warriors sembra non essere destinato ad avere un vero e proprio padrone ...

Temptation Island Vip - la figlia di Anna Pettinelli confessa : "Ho Come l’impressione che..." : Carolina commenta la scelta della madre e di Stefano Macchi di partecipare al reality delle tentazioni.

Sport in tv oggi (giovedì 19 settembre) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi giovedì 19 settembre ci aspetta una giornata con diversi eventi Sportivi in programma: si conclude la fase a gironi degli Europei di volley maschile, si assegnano altre medaglie di specialità ai Mondiali di ginnastica ritmica, ricchissima serata di Europa League, il preolimpico di baseball entra nel vivo con Italia-Repubblica Ceca, spazio anche ai Mondiali di lotta e sollevamento pesi, da non perdere la Coppa Sabatini di ciclismo. Di ...

Malattie della pelle - Come distrarre i bambini dal prurito. La guida degli esperti del Bambino Gesu’ : Sabato 21 settembre, nella sede di Roma-San Paolo, l’open day dedicato ai pazienti con dermatite atopica e ittiosi. Informazioni per le famiglie, educazione terapeutica e tante iniziative ludiche per i più piccoli. La dermatite atopica, patologia della pelle tra le più diffuse in età pediatrica, colpisce circa 1 Bambino su 5. Le ittiosi, gruppo di Malattie genetiche rare, a seconda della forma ne colpiscono da 1 su 3.000 a 1 su 200.000. Le ...