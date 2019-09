Atomic Heart si mostra in un nuovo curioso trailer

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 20 settembre 2019) E' ormai da qualche tempo che ilha fatto perdere le proprie tracce, per non sapesse di cosa stiamo parlando deve sapere che si tratta di un FPS in stile Bioshock ambientato in una base di ricerca sovietica, in lavorazione presso Mundfish.Fortunatamente però il team di sviluppo ha pubblicato un, che però (purtroppo) non da informazioni circa la data di uscita del gioco.è un'avventura sparatutto in prima persona, i cui eventi si svolgono in un universo alternativo dell'Unione Sovietica. In questo gioco, i giocatori assumono il ruolo dell'agente speciale P-3 che, dopo un atterraggio fallito, sta cercando di capire cosa è andato storto mentre tenterà di eliminare una fabbrica di robot impazziti. Di seguito potete trovare ilmenzionato sopra, buona visione!sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC.Leggi altro...