Grancio | “report di AMA certifica fallimento raccolta differenziata”

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Roma – “Il report sulladifferenziata inviato da AMA alla Regione Lazioildi una strategia, con conseguenze preoccupanti per il sistema di smaltimento dei rifiuti della Capitale. I risultati insoddisfacenti contribuiscono ad aggravare l’emergenza, senza che si intraveda un sostanziale e necessario cambio di passo.” E’ questo il commento di Cristina, capogruppo del Misto in Assemblea Capitolina, al report sullo stato delladifferenziata a Roma, trasmesso da AMA alla Regione Lazio, quale adempimento previsto dall’Ordinanza sull’emergenza rifiuti del 5 luglio scorso. “sullaporta a porta che procede a passo di lumaca – dichiara la consigliera –sulle utenze non domestiche, spesso costrette a conferire nei cassonetti stradali per inadempienze del servizio,sulla qualità delle frazioni ...