90enne rapinata e stuprata in casa | arrestati 17 e 14enne Uno è amico del nipote

(Di martedì 17 settembre 2019) Due minorenni, uno di 14 e l’altro di 17 anni, hanno rapinato e abusato una donna di 90 anni che aveva tentato di resistere all’aggressione. La donna, ridotta in gravi condizioni, è stata salvata dalla polizia avvertita dalla figlia e adesso si trova in ospedale per ferite, escoriazioni e fratture multiple. Il fatto di cronaca è accaduto a Messina. I due ragazzi sono stati individuati e condotti in un centro di prima accoglienza presso il Tribunale per i minorenni di Messina.Le accuse per ile il 17enne sono pesantissime. I minorenni sono accusati di rapina aggravata, tentato omicidio e violenza sessuale. Non solo, secondo quanto riportato dai quotidiani locali i due ragazzi avevano anche degli oggetti ‘atti ad offendere’.Stando a una prima ricostruzione, l’anziana signora aveva aperto la porta ai due ragazzi senza alcun problema, conoscendo ...

