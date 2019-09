Addio Samsung Galaxy S e Galaxy Note | dal prossimo anno potrebbe nascere Galaxy One

Nessun Samsung Galaxy S11 all’orizzonte e Addio alla serie Note? Stravolgimenti con Galaxy One : Benché ci siano già in circolazione le prime anticipazioni sul Samsung Galaxy S11, non è affatto detto che il successore dell'attuale Samsung Galaxy S10 si chiami esattamente in questo modo. Ancora, la linea Note, dopo il corrente Note 10 potrebbe non avere un suo seguito. Quanto appena affermato è la notizia bomba lanciata in queste ore dal leaker del calibro di Evan Blass attraverso il suo profilo Twitter @evleaks. Il produttore sudcoreano ...

Addio all’offerta con 100 GB di spazio su OneDrive per gli acquirenti di nuovi smartphone Samsung : A quanto pare Samsung ha deciso di non offrire più i 100 GB di spazio su OneDrive agli acquirenti di nuovo smartphone Samsung di fascia media e alta. L'articolo Addio all’offerta con 100 GB di spazio su OneDrive per gli acquirenti di nuovi smartphone Samsung proviene da TuttoAndroid.

Brutte notizie sul Samsung Galaxy S9 : Addio al supporto LineageOS : Il supporto ufficiale è ben lontano dall'abbandonare al suo destino il Samsung Galaxy S9, dispositivo che ha appena un anno e poco più di vita, e che quindi ha davanti a sé ancora tanto tempo. Come riportato da 'androidpolice.com', eppure una trista notizia lo ha colpito, anche se di striscio: ci riferiamo al cessato supporto della LineageOS, ROM cucinata (non ufficiale) tra le più amate dello scenario mondiale. Gli sviluppatori che ...