Spoiler trono classico U&D | Javier fatto fuori dopo una segnalazione | Sara in lacrime

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 15 settembre 2019) La seconda registrazione deldi Uomini e Donne, effettuata venerdì 13 settembre, è stata davvero molto avvincente. I vari tronisti non hannonemmeno in tempo a dare luogo alle prime esterne che già si sono consumate le prime polemiche. Uno tra i volti più interessanti di questa stagione del talk show era sicuramenteMartinez, il bellissimo ex tentatore di Temptation Island. Il ragazzo è sceso per corteggiare, ma le cose non son andate esattamente nel migliore dei modi.pochissimo dall'inizio delle registrazioni, infatti, in studio è pervenuta unada parte di un giornalista. Quest'ultimo ha detto di essere venuto in possesso di alcuni screen, ricevuti da una ragazza, in cui sono presenti conversazioni molto compromettenti trae la persona in questione. Per tale ragione, l'ex tentatore è stato eliminato....

infoitcultura : Spoiler U&D, Trono Classico 13/09: Javier Martinez eliminato per le chat con una ragazza - infoitcultura : Spoiler U&D, Trono Over: Tina a dieta, Ida piange per Riccardo e Armando la consola - zazoomblog : Spoiler U&D Francesco starebbe puntando al trono (RUMORS) - #Spoiler #U&D #Francesco #starebbe -