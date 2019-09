Fonte : ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2019) Tuttojuve riprende le dichiarazioni a Sportitalia di Marioex presidente della Lega Pro. Parole molto dure nei confronti della dirigenza della. «C’è un piccolo particolare, che adesso non hanno più l’uomo che gli fa pensare a vincere le partite, questo è un problema. Il problema è che con, con tutte le sue manchevolezze che ognuno di noi ha, lui nonin, i giocatori stavano bene attenti a fare quello che lui diceva di fare, altrimenti non giocavano più. Noi adesso adesso abbiamo una situazione dove la Juve sta mandando in Qatar uno come Mandzukic che ha risolto un sacco di problemi e non hannodavanti chegol adesso. Abbiamo un centrocampista come Emre Can che ormai non è più buono neanche lui. Fanno giocare questa eterna promessa che tra poco non sarà più neanche una promessa, perché Bernardeschi non è nulla, ...

napolista : Macalli: «Allegri non guardava in faccia a nessuno. Alla Juventus qualcuno pagherà per il suo addio» L'ex presiden… - TUTTOJUVE_COM : Sportitalia - Macalli spara a zero: 'Qualcuno pagherà duramente per addio Allegri. Bernardeschi il nulla. Bentancu… -