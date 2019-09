TgBlog | l' edizione del 14 settembre 2019

TgBlog - edizione dell'11 settembre 2019 : tutte le notizie : Apriamo l'edizione di oggi con il ricordo dell'11 settembre 2001 in TV, gli speciali, i documentari e i palinsesti dedicati per non dimenticare il tragico giorno che ha cambiato la storia.Proseguiremo con le interviste ai giudici di X Factor 13 Mara Maionchi, Samuel, Sfera Ebbasta e Malika Ayane che inizierà domani ma che vede anche un primo problema di un certo peso: la mancanza di uno studio per i live show.prosegui la letturaTgBlog, edizione ...

TgBlog - edizione del 10 settembre 2019 : Nuovo appuntamento con la puntuale informazione di TvBlog che vede in apertura una delle protagoniste del piccolo schermo: Barbara d'Urso. Appena tornata in onda con Pomeriggio Cinque da ieri, la conduttrice racconta a Tv Sorrisi e Canzoni quali saranno le novità che caratterizzeranno Live Non è la d'Urso (della quale è in rotazione il promo) e Domenica Live (che partirà con una settimana di ritardo).Continueremo con un nuovo gioco di Caduta ...

TgBlog - l'edizione del 9 settembre 2019 : Una giornata importante, quella di oggi, 9 settembre 2019, che vi raccontiamo nell'edizione di TgBlog, il notiziario di TvBlog con le notizie del giorno. Oggi, infatti, partono numerosi programmi tv, che la redazione di TvBlog sta seguendo con gli storici liveblogging e le recensioni ed analisi.C'è spazio, però, anche per le altre notizie, a cominciare dalle dichiarazioni del direttore de La 7, Andrea Salerno, che commenta i risultati ...

TgBlog - edizione del 6 settembre 2019 : L'Autunno tv è ormai alle porte: tra programmi ormai prossimi alla partenza e ultimi sprazzi di programmazione estiva, non mancano le novità dell'ultima ora sui palinsesti tv. Salta infatti la striscia quotidiana di economia prevista per Monica Setta su Rai1, Di tasca vostra, alle 10 dal lunedì al venerdì. Dovrebbe avvantaggiarsene Eleonora Daniele, che dovrebbe durare quindi dalle 10 alle 12.prosegui la letturaTgBlog, edizione del 6 settembre ...

TgBlog - edizione del 4 settembre 2019 : E' un'edizione ricca di news quella che vi si presenta oggi mercoledì 4 settembre 2019. Si inizia subito con la vincitrice di Castrocaro 2019 Debora Manenti, la serata è stata condotta dalla coppia nella vita e nel lavoro formata da Belen Rodriguez e Stefano de Martino.Sempre nella serata di ieri, su Rai 3 è tornata Cartabianca che, a discapito di Linea Notte, ha rifilato 7 minuti di sforo. Maurizio Mannoni, già abituato a questi ritardi, ...

TgBlog - l'edizione del 3 settembre 2019 : Numerose le notizie anche nell'edizione di oggi, 3 settembre 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre con un retroscena su Vieni Da Me, che dovrebbe allungarsi nell'attesa della messa in onda della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, e con l'intervista a Carolina Rey, in occasione della partenza del programma Un palco per due, su Raidue.Tra le altre notizie, invece, la conferma che Maria De Filippi condurrà le prime puntate di ...

TgBlog - l'edizione del 2 settembre 2019 : Notizie e debutti, nell'edizione di oggi, 2 settembre 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, però, con un retroscena sulle possibili opinioniste che affiancheranno Alfonso Signorini nella prossima edizione del Grande Fratello Vip.Spazio, poi, alla recensione direttamente dal Festival del Cinema di Venezia di The New Pope ed all'intervista rilasciata da Nicola Maccanico di Sky a Variety su "L'Immortale", film prequel di Gomorra-La ...

TgBlog - l'edizione del 31 agosto 2019 : Sono numerose le notizie provenienti dal mondo della tv anche nell'edizione di oggi, 31 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte con l'interessante intervista a Daniela D'Uva, che si occupa di format per Endemol Shine Italy, per poi passare alla notizia della scomparsa di Valerie Harper, nota per il ruolo di Rhoda in The Mary Tyler Moore Show e nello spin-off Rhoda.Spazio anche alla crisi di governo raccontata in tv, con ...

TgBlog - edizione del 28 agosto 2019 : In apertura del nuovo appuntamento con l'informazione di TvBlog auguriamo Buon Compleanno a Maurizio Costanzo con un'intervista concessa al nostro sito nella quale ci parla dei suoi 81 anni della malinconia, la Tv, la politica e l'invidia.Seguono novità su Sanremo 2020: da Amadeus desideroso di avere Madonna ospite della 70° edizione del Festival della canzone Italiana alla possibilità di vedere Belen e Stefano alla conduzione del ...

TgBlog - l'edizione del 27 agosto 2019 : Sono i personaggi della prossima stagione tv a tenere banco nell'edizione di oggi, 27 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte, infatti, con l'intervista esclusiva fatta a Massimo Giletti, che tornerà su La 7 con Non è l'Arena e che racconta le difficoltà di andare in onda la domenica sera.Spazio, poi, all'anteprima sulla data di partenza della nuova edizione di Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino, ed alle ...

TgBlog - edizione del 26 agosto 2019 : Il apertura del nostro notiziario parliamo di sport e dei diritti della Champions League che Mediaset vorrebbe rendere più elastica a suo favore con una scelta della partita da trasmettere il mercoledì in prima serata sciogliendo un vincolo dell'accordo avuto con Sky che ha il resto del pacchetto della competizione.Per Miss Italia da domani l'80ma edizione prenderà forma con le selezioni in scena a Mestre. TvBlog seguirà passo passo tutte le ...

TgBlog - edizione del 23 agosto 2019 : Le principali notizie di oggi, venerdì 23 agosto 2019, nella quotidiana edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il 'best of' delle news del giorno presenti sulla nostra home page, sono inaugurate dall'annuncio di una sitcom Rai 2 con Belen Rodriguez e Stefano De Martino, prossimamente a brevissimo anche alla conduzione prima de La Notte della Taranta e poi della finale di Castrocaro. Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti, quindi, tocca a ...

TgBlog - edizione del 21 agosto 2019 : Sono due i retroscena con la quale apriamo questa ricca edizione del notiziario di TvBlog, il primo riguarda Grand Tour che chiuderà anzitempo la sua avventura con una doppia puntata in onda venerdì 23 agosto a causa di ascolti non soddisfacenti che hanno portato a questa scelta.Il secondo è dedicato ad Amici Vip, che non ha ancora una data certa d'inizio ma che di certo ha la conduzione affidata a Michelle Hunziker (anche se il settimanale Chi ...

TgBlog - l'edizione del 20 agosto 2019 : Un'edizione ricca di retroscena, quella di oggi, 20 agosto 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con il retroscena su due nuovi possibili nomi del cast di Amici Vip, in onda da settembre su Canale 5, per poi passare all'intervista esclusiva rilasciata da Federico Quaranta, da poco uscito da Linea Verde.Per i retroscena, spazio anche al futuro di Nunzia De Girolamo, divisa tra i possibili impegni in tv e quelli in politica, ...