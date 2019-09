Cinque persone sono morte per via delle alluvioni nel sud della Spagna

Cinque persone sono morte nelle alluvioni nel sud della Spagna : Cinque persone sono morte per le forti piogge e le alluvioni degli ultimi giorni nella parte meridionale della Spagna, tra l’Andalusia, Murcia e la Comunità Valenciana. L’ufficio meteorologico spagnolo aveva previsto piogge torrenziali negli ultimi giorni della settimana e venerdì

Pavia : rubavano nelle case di riposo - Cinque persone fermate : Lavinia Greci I carabinieri della compagnia di Stradella hanno arrestato tre cittadini albanesi, un romeno e un italiano. La rete si estendeva da Piemonte e Lombardia fino ad arrivare a Emilia-Romagna e Marche Decine di colpi, alcuni dei quali in negozi e persino in case di riposo. È accaduto tra le province di Pavia, Monza e Brianza e Alessandria, dove i carabinieri hanno arrestato cinque persone per associazione a delinquere, ...

Cinque persone sono morte in Corea del Nord e tre in Corea del Sud a causa del tifone Lingling : Almeno Cinque persone sono morte in Corea del Nord a causa del passaggio del tifone Lingling, ha detto la televisione di stato NordCoreana KCNA. La grande perturbazione ha anche attraversato parte della Corea del Sud, causando la morte di tre

Nuove esplosioni a Stromboli - Cinque persone rischiavano di affondare : salvati dai soccorsi [FOTO] : Si è attivata nuovamente la macchina del soccorso per la forte attività effusiva del vulcano dell’Isola di Stromboli ricominciata nella mattinata del 28 agosto, e tuttora in atto. Assieme ai Vigili del fuoco di terra e di mare sono coinvolte anche le altre Forze (Guardia Costiera, Carabinieri, ecc.) attivate immediatamente dopo l’importante e necessaria riunione anche in videoconferenza tenutasi in Prefettura (dove ha fatto parte anche il ...

I cani bagnini sono gli angeli del mare - Cinque persone salvate a Mondello e Alcamo : Ferragosto di super lavoro per i cani bagnini nel giorno più “caldo” dell’estate: cinque interventi in poche ore, soccorse sei persone in Sicilia, Campania e Calabria dalle Unità Cinofile della Scuola Italiana cani Salvataggio. In Sicilia, giornata da bollino rosso per il mare molto mosso e il forte vento di maestrale: ad Alcamo Marina, in provincia di Trapani, una ragazza di 29 anni, trascinata al largo dalle corrente, è stata soccorsa da ...

Cosenza - violenza sessuale di gruppo per 10 anni. Cinque persone arrestate : La polizia ha parlato di "una squallida vicenda di violenza sessuale e di sevizie, avvenuta a Corigliano Rossano, nei confronti della donna e protrattasi per ben 10 anni". Le indagini, iniziate dopo che la vittima, una donna albanese, ha avuto la forza di denunciare e raccontare quanto subito, hanno consentito di fare luce su "una squallida vicenda di violenza sessuale e di sevizie, avvenuta a Corigliano Rossano, nei confronti ...

A Corigliano Rossano - in Calabria - Cinque persone sono state arrestate per una violenza sessuale di gruppo che si sarebbe protratta per 10 anni : A Corigliano Rossano, in Calabria, cinque persone sono state arrestate e portate in carcere per una violenza sessuale di gruppo che si sarebbe protratta per dieci anni. Gli arresti sono stati eseguiti dalla polizia di Cosenza a seguito di un’ordinanza di

Serena Mollicone - chiesto il processo per Cinque persone tra cui due carabinieri : Dopo 18 anni le indagini sulla morte di Serena Mollicone – uccisa l’1 giugno 2001 – si sono concluse. La procura di Cassino ha chiesto il rinvio a giudizio di persone ovvero tutti i membri della famiglia di Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri del paese in provincia di Frosinone e due altri militari. Rischiano così il processo il maresciallo, la moglie Annamaria e il figlio Marco con l’accusa di omicidio aggravato e ...

Paura a Panigaglia per un’imbarcazione alla deriva con Cinque persone a bordo : I vigili del fuoco di La Spezia sono intervenuti oggi alle 12.40 nello specchio d’acqua di fronte a Panigaglia (La Spezia) per il soccorso di una piccola imbarcazione alla deriva. Un Boston Whaler di 6 metri con a bordo 5 persone, a causa della rottura di un supporto, ha rischiato di perdere il motore fuoribordo rimanendo totalmente ingovernabile. L’allarme è stato ricevuto direttamente dal personale del soccorso acquatico che stava ...

Jesolo - ai funerali dei 4 ragazzi Cinquemila persone allo stadio. Il sacerdote : tutti più esposti : È il giorno del silenzio e del dolore, della preghiera e delle lacrime per Musile di Piave e per tutti quelli che conoscevano e amavano i quattro ragazzi scomparsi nell'incidente di...