AUTOSTRADE Dietro gli arresti | due domande scomode che attendono risposta

Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 14 settembre 2019) Dalle indagini sarebbero emerse "falsificazioni" sui controlli di sicurezza dei ponti. Ieri il titolo Atlantia in Borsa ha perso l'8 per cento

Mikky79701751 : @Agenzia_Ansa Io prima di mette in galera i B metterei dietro le sbarre che ha svenduto le NOSTRE autostrade a dei tessitori di magliette - Gio43797420 : RT @FunkyDancer_: Altra perla per i tifosi da stadio della Lega. Ma continuate pure a stare dietro al 'meno peggio', mentre da dietro vi fo… - Ezio592702 : RT @FunkyDancer_: Altra perla per i tifosi da stadio della Lega. Ma continuate pure a stare dietro al 'meno peggio', mentre da dietro vi fo… -