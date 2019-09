Papillomavirus | arriva in farmacia il semplice test fai da te | non invasivo e indolore

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) Si chiama Ladymed ed è unnonper ila breve disponibile nelle farmacie italiane. Ideato dalla startup innovativa Ulisse BioMed srl, si tratta di une nonche la donna può eseguire comodamente a casa propria, basato su unauto-prelievo, totalmente. Dopo l’acquisto, è necessario attivare il Kit su una piattaforma digitale per attivare il kit ed eseguire autonomamente il, in piena privacy. Successivamente, il tampone verrà spedito gratuitamente e analizzato in una struttura sanitaria d’eccellenza. La positività alchiaramente non significa avere il cancro, ma solo che si è positivi al virus e che va tenuta sotto controllo l’infezione. “Rispetto aimolecolari utilizzati negli screening nazionali – ha dichiarato Rudy Ippodrino, direttore scientifico di Ulisse BioMed – Ladymed è anche in grado di ...

