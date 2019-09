Barbara D' Urso a Pomeriggio 5 presenta Christian Fregoni alla single Mila Suarez

Nadia Toffa - il ricordo di Barbara d'Urso/ "Grazie di tutto - sei una grande gnocca!" : Barbara d'Urso ricorda Nadia Toffa ad un mese esatto dalla sua morte, nell'ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5: 'Grazie di tutto!'.

Alberto Mezzetti - ex GF - contro Barbara D'Urso : 'Mi ha escluso dalla Tv - controlla tutto' : Sono parole molto dure quelle che Alberto Mezzetti ha riservato a Barbara D'Urso poche ore fa. Dopo aver saputo dell'in bocca al lupo che la conduttrice ha fatto a Gianmarco Onestini per l'avventura al Gran Hermano Vip, il vincitore della quindicesima edizione del reality ha usato Instagram per accusare "Carmelita" di averlo escluso da tutti i programmi Mediaset per motivi personali. Alberto attacca la D'Urso: 'Mi ha oscurato' A pochi minuti ...

Barbara D’Urso infastidita a Pomeriggio Cinque : “Siete impazziti?” : Barbara D’Urso si arrabbia a Pomeriggio Cinque e bacchetta Roger Garth Puntata difficile quella di oggi di Pomeriggio Cinque: Barbara D’Urso si è arrabbiata e ha bacchettato in diretta Roger Garth e Roberta Beta, ex concorrente della prima edizione classica del Grande Fratello. L’attore, doppiatore, modello e opinionista ricorrente nel salotto di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, è stato rimproverato dopo aver avuto un ...

Barbara D’Urso ho rischiato di morire per il web è stato tutto inventato : Un brutto incidente per Barbara D’Urso una lastra di cristallo le è caduta in faccia, tra l’orecchio e la mandibola, intervistata dal “Corriere della Sera” la D’Urso ha parlato di quello che le è accaduto, affermando senza mezzi termini di aver rischiato la vita. «Ho rischiato di morire ma sono viva e felicissima», le sue parole, dopo essere tornata con Pomeriggio Cinque e a pochi giorni dal suo ritorno con Live non è la D’Urso e Domenica ...

Le critiche? C'è molta infelicità : Barbara d'Urso è pronta al debutto serale : Nemmeno il gravissimo incidente che l'ha vista coinvolta qualche giorno fa e che la costringe a portare il collarino ha fermato Barbara d'Urso. La colonna portante di Canale5 è tornata in onda in questi giorni con il suo Pomeriggio5 e si appresta a debuttare con la nuova stagione di Live – Non è la d'Urso, in onda da domenica 15 settembre. Intervistata dal Corriere della Sera, Wonder Woman (è così che si è vestita per il promo del programma ...

Alberto Matano svela una curiosità e si espone su Barbara d’Urso : “Ecco perché la stimo” : Alberto Matano: le parole su “l’avversaria” Barbara d’Urso e l’aneddoto curioso del passato Alberto Matano oggi è il nuovo volto de La Vita in Diretta. Ritenuto un vero e proprio sex symbol dalle donne italiane, è stato per anni il mezzobusto dell’edizione serale del Tg1. Una grande passione quella per il giornalismo, ma la sua […] L'articolo Alberto Matano svela una curiosità e si espone su Barbara ...

Barbara D'Urso : "Io e Mara Venier non abbiamo mai litigato. È stato tutto montato ad arte" : A contendersi gli ascolti della domenica pomeridiana, nella scorsa stagione televisiva, due titani: Mara Venier con Domenica In, su Rai1, e Barbara D'Urso con la sua Domenica Live, in onda su Canale5. I rumors volevano le due presentatrici più che agguerrite, tanto che si parlava di una vera e propr

Barbara D’Urso choc : «Ho rischiato di morire. Per gli haters ho inventato tutto? Penso a chi mi ama» : Barbara D’Urso , l’incidente ha fatto preoccupare i suoi fan. Qualche giorno fa una lastra di cristallo le è caduta in faccia, tra l’orecchio e la mandibola. Oggi al Corriere della Sera la conduttrice Mediaset ha parlato di quello che le è accaduto, affermando senza mezzi termini di aver rischiato la vita. «Ho rischiato di morire ma sono viva e felicissima», le sue parole, dopo essere tornata con Pomeriggio Cinque e a pochi giorni dal suo ...

La Vita in Diretta - Matano su Barbara D’Urso : “Punto sull’umiltà” : Alberto Matano e la formula vincente de La Vita in Diretta. Frecciata a Barbara D’Urso In una lunga intervista rilasciata al noto settimanale Oggi, Alberto Matano ha parlato della nuova edizione de La Vita in Diretta, che lo vede conduttore in coppia a Lorella Cuccarini, e della sfida quotidiana, dal lunedì al venerdì, con Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Proprio su Lady Cologno, Alberto Matano ha dichiarato che ognuno ha il suo stile ...

Barbara d’Urso fa chiarezza : “Lite con Mara Venier? Ecco la verità” : Barbara d’Urso: tutta la verità sulla sfida con Mara Venier, la conduttrice fa chiarezza La scorsa stagione televisiva si è aperta con uno scontro tra titani, ossia quello domenicale tra il ritorno di Mara Venier a Domenica In e il sempre seguito Domenica Live con Barbara d’Urso. Giornali e siti di gossip per mesi hanno […] L'articolo Barbara d’Urso fa chiarezza: “Lite con Mara Venier? Ecco la verità” proviene ...

Barbara D'Urso : "L'incidente? Potevo morirci. Sono viva e felicissima" : Barbara D'Urso, intervista dal 'Corriere della Sera', in edicola oggi, è tornata sull'incidente, avvenuto qualche giorno fa, durante la registrazione del promo di 'Live Non è la D'Urso', che l'ha costretta ad indossare il collarino. La conduttrice, però, non si è persa d'animo e ha cercato di rimettersi in tempi record per la messa in onda delle sue tre trasmissioni: No, non era proprio possibile. Devo gestire tre trasmissioni... ho cercato ...

