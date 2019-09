Il governo punta su carte e bancomat | ma al Sud trionfa il contante

I primi 100 giorni del governo Conte all’Inter. Adesso si punta all’Europa : Il Governo Conte festeggia i suoi primi 100 giorni all’Inter. Arrivato il 31 maggio per Antonio Conte è arrivato il momento dei primi bilanci. La fiducia dei tifosi e alta e la squadra sembra al completo. Il primo obiettivo era stato già raggiunto con l’insediamento dell’allenatore sulla panchina nerazzurra, che aveva nuovo entusiasmo alla piazza e agli investitori. Nei primi 100 giorni il Governo del cambiamento ha creato un ...

Ue - il governo Conte 2 indica l’ex premier Paolo Gentiloni come commissario. E ora spunta l’ipotesi Affari economici : L’Italia spera nella poltrona di commissario europeo agli Affari economici. O, in seconda battuta, quella all’Industria o alla Concorrenza, ma abbinata alla vicepresidenza della Commissione. Il nome del presidente del Pd Paolo Gentiloni, indicato ieri sera in via informale dal nuovo governo Conte 2 come candidato commissario europeo, vale un portafoglio molto forte. Probabilmente più di quello che avrebbe potuto ottenere l’esecutivo ...

Il governo Conte 2 punta allo sviluppo green. Basta che gli ecologisti non disturbino troppo : Chissà se qualcuno riuscirà a girare la notizia all’orso Papillon: l’esemplare M49, plantigrado ribelle nato nelle Dolomiti del Brenta – almeno lui – dovrebbe festeggiare la conferma del “suo” difensore Sergio Costa al ministero per l’Ambiente. Ma non è una questione solo venatoria, con le associazioni dei cacciatori in lutto stretto anche per la perdita, al ministero dell’Agricoltura, del leghista ...

governo - da Patuanelli a Catalfo e Dadone : la discontinuità M5s del Conte 2. E per l’Innovazione punta sull’esperta del digitale Pisano : Un Governo “del Movimento”. Una squadra che avrebbe potuto scrivere Beppe Grillo e che, in qualche modo, avrebbe acContentato anche Gianroberto Casaleggio. Sarebbe poco dire che il Conte 2 è discontinuo rispetto al Governo gialloverde: per il M5s è una storia completamente diversa. Escono i volti che non hanno funzionato, entrano le seconde linee silenziose che quasi mai hanno varcato i salotti televisivi. Vengono promossi i ...

governo - da Patuanelli a Catalfo : la discontinuità del M5s. Conte premia “competenti” e “stakanovisti”. E punta sull’Innovazione con la super esperta Pisano : Un Governo “del Movimento”. Una squadra che avrebbe potuto scrivere Beppe Grillo e che, in qualche modo, avrebbe acContentato anche Gianroberto Casaleggio. Sarebbe poco dire che il Conte 2 è discontinuo rispetto al Governo gialloverde: per il M5s è una storia completamente diversa. Escono i volti che non hanno funzionato, entrano le seconde linee silenziose che quasi mai hanno varcato i salotti televisivi. Vengono promossi i ...

Pensioni e Legge di Bilancio 2020 - parte il governo : occhi puntati su Quota 100 - Q41 e OD : Arriva il via libera definitivo dalla piattaforma Rousseau al nuovo governo giallorosso, con il Premier Giuseppe Conte atteso al Quirinale per presentare la lista delle persone che occuperanno i vari ministeri al Presidente della Repubblica Mattarella. "Adesso si passa all’ultimo miglio, la squadra di governo che deve lavorare per migliorare la qualità della gente" ha spiegato Conte, facendo il punto della situazione dopo le consultazioni ...

governo M5s-Pd - l'intesa viene "da lontano" e si punta al 2023 : tutti i ministri : Oggi il premier incaricato Conte salirà al Quirinale per sciogliere la riserva e presentare la sua squadra che potrebbe...

governo - nel programma al punto 26 spunta Roma più «attraente» - il passo indietro che non rilancia la Capitale : Sembrava un passo avanti, e s?è rivelato un arretramento. Pareva finalmente il giusto riconoscimento alla Capitale e invece il riferimento a Roma, al punto 26, l?ultimo del...

Brexit - Johnson convoca il governo e minaccia i Tory ribelli : “Legge anti-no deal sarebbe sfiducia”. Spunta l’ipotesi di elezioni anticipate : Il Parlamento britannico nei prossimi giorni sarà ancora aperto e martedì ai Comuni è previsto un voto che rischia di rompere le uova nel paniere a Boris Johnson: quello sulla mozione che le opposizioni, Labour in testa, intendono presentare per impedire al premier di portare il Regno Unito fuori dalla Ue senza un accordo. La fronda che nel Partito conservatore è contraria a un’uscita al buio è ampia e il leader è preoccupato. Tanto da ...

governo - per il Lavoro rispunta Boeri : Delrio alla Commissione Ue : Giuseppe Conte chiede al Partito democratico e al Movimento 5 Stelle di indicare una rosa di candidati per ogni ministero, non singoli nomi. Un modo per dire, in fondo: il Governo lo modello io....

governo : tocca a Rousseau e spunta l’addio ai vicepremier : «Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?». È questo il quesito che sarà posto agli iscritti del MoVimento Cinque Stelle sulla piattaforma Rousseau. Il voto martedì dalle 9 alle 18 (finestra più stretta del solito e rischio eccesso di contatti simultanei) e possono partecipare gli iscritti al Movimento da almeno sei mesi, con documento certificato. Si legge ...

Pensioni : con l'accordo di governo PD-5S - occhi puntati su Q100 - quota 41 e opzione donna : Sono ore decisive per la formazione del governo giallo-rosso e per gli inevitabili riverberi sul delicato tema della riforma previdenziale. A meno di un anno dall'introduzione delle nuove Pensioni anticipate tramite la quota 100, il cantiere Pensionistico potrebbe infatti trovarsi davanti ad una nuova rivoluzione, con un possibile dietrofront sul principale meccanismo di flessibilità avviato dal precedente esecutivo. Un cambiamento di paradigma ...

Crisi di governo - il patto Pd-M5s deve puntare sui contenuti. Altro che salti nel buio : di Lorenzo Betti Cerchiamo di guardare per un momento ai contenuti programmatici e non ai simboli. Giuseppe Conte ha rappresentato, nella maggioranza giallo-verde, il rispetto delle istituzioni democratiche, anche europee. La garanzia che non si fanno salti nel buio, come ad esempio l’uscita dall’euro. Questa è la garanzia principale che un Pd dovrebbe volere dal potenziale alleato, e che fino a due anni era difficilmente pensabile. ...

governo : Murgia - 'nel toto ministri rispunta Minniti - l'uomo degli accordi con la Libia' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Nel toto ministri (ovviamente #tuttimaschi) spunta e rispunta Minniti agli interni, l'uomo degli accordi con la Libia e del "regolamento" che per primo ha criminalizzate le ONG. Ripetimi com'era la cosa dell' "alternativa", che adesso mi sfugge". Così, su twitter, la