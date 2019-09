EA lancia a sorpresa Project Atlas e si tuffa nei servizi cloud gaming

Fonte : eurogamer

(Di martedì 10 settembre 2019) Electronic Arts sta eseguendo test pubblici di due settimane per il suoo streaming. I giocatori che si iscriveranno al test e che sono iscritti a Origin, verrà offerta la possibilità di giocare a quattro titoli EA, tramite il: FIFA 19, Need for Speed ​​Rivals, Titanfall 2 e Unravel.In un post su Medium, il chief technology officer di EA, Ken Moss, ha scritto: "faremo un passo importante in questo viaggio di apprendimento mentre ospiteremo una prova esterna esclusiva per i nostri giocatori, per sperimentare i giochi trasmessi attraverso la tecnologiadi EA". L'anno scorso , Moss ha presentato, una piattaforma che include il. Moss ha dichiarato che oltre mille persone stanno lavorando alla nuova tecnologia di EA, che ha definito un "motore più una piattaforma di".Leggi altro...

