Fonte : baritalianews

(Di lunedì 9 settembre 2019) In Germania a Lueneburg un uomo è stato ucciso dall’addetto alladei giornali solo perché aveva civilmenteto perché ladelstesso era arrivata quel giorno in. L’addetto alladei giornali era arrivato in nettoe l’uomo aveva iniziato are. L’addetto alle consegne ha iniziato a alzare la voce e poi, probabilmente per un raptus di ira, ha cacciato fuori un pugnale e pugnalato più volte l’uomo proprio sull’uscio di casa. In soccorso dell’uomo è arrivato in suo parente che ha visto solo la parte finale della scena ma è riuscito a fermare l’aggressore. L’uomo è stato trasportato in ospedale dove dopo poche ore è morto. Troppo profonde le ferite riportate. L’addetto alladei giornali è stato arrestato per omicidio.

