Il vigile del fuoco salva il gattino intrappolato e si commuove : «Mi venisse un colpo...» : «Mi venisse un colpo mi sono commosso». Sono parole sincere, strozzate in gola da un pianto di commozione, liberatorio. Il vigile del fuoco estrae e salva un gattino di una cucciolata...

Una bimba e un vigile - la foto fa il giro del web : quello che si nasconde dietro è ammirevole : Pioltello, bimba "scappa" e vaga da sola in città: salvata dai vigili, gli agenti hanno tenuto la bimba con loro e dopo due ore sono riusciti a trovare i genitori. Forse un attimo di distrazione, è bastato pochissimo: una bambina di quattro anni che sfugge al controllo dei genitori e si ritrova a vagare spaesata per le strade, con la sua bambola stretta al petto. Fino a quando alcune persone, che la notano da sola e chiamano i vigili: due ore di ...

Bimbo rischia di morire soffocato da una banana : vigile del fuoco lo salva : Alla prima piazzola utile il padre ha fermato l’autovettura e, insieme alla moglie, ha cercato aiuto provando a fermare le macchine in corsa. Poteva trasformarsi in tragedia il viaggio sull’autostrada A2 da parte di una famiglia della provincia di Salerno, diretta al sud Italia per le vacanze. All’altezza di Sicignano degli Alburni l’uomo alla guida si è accorto che il figlio piccolo, seduto sui sedili posteriori, aveva un principio ...

Incidente sul monte Bianco : morto il secondo vigile del Fuoco : E’ morto dopo un mese di agonia Bruno Canepa, Vigile del Fuoco di Genova rimasto coinvolto in un Incidente sul monte Bianco lo scorso 12 luglio. Durante l’escursione era morto sul colpo il collega Giovanni Mantero, 48 anni. Canepa, 58 anni, era ricoverato all’ospedale di Annecy, in Francia. I due, secondo quanto ricostruito, sarebbero caduti accidentalmente in un soracco mentre salivano lungo il versante francese. Entrambi ...

Ravenna - delitto in piadineria : ex vigilessa uccide compagno : Al culmine dell'ennesima lite, ha impugnato un coltello e si è scagliata contro il compagno, uccidendolo. È accaduto al Lido Adriano, frazione balneare di Ravenna. Maila Conti, ex vigilessa milanese di 51 anni, gestiva con il fidanzato Leonardo Politi, 61enne originario di Piacenza, una piadineria in via Caravaggio. Le liti, anche furibonde, erano all'ordine del giorno, così come le repentine riconciliazioni. Anche la sera della tragedia avevano ...

Ponte Morandi - vigile del fuoco : “Abbiamo lavorato allo stremo - l’applauso ai funerali ci ha toccato il cuore” : “E’ stato l’intervento del genere più grande livello nazionale, 70 vigili del fuoco arrivarono nel primo quarto d’ora dopo la tragedia, salirono a 350 nelle prime 3 ore, l’immagine più forte che mi è rimasta dentro è l’enorme cumulo di macerie che ci si è presentato davanti, la voglia, la volontà, la forza di riuscire a portare soccorso a coloro che potevano essere coinvolti per salvare delle vite umane, i ...

Napoli - auto in fiamme a Bagnoli. Ivan : «Sono il vigile delle persone perbene e non arretro di un passo» : C?è un quartiere in cui delinquenza è scatenata. E dove anche fare il proprio dovere divebta pericoloso. Una zona in cui può succedere di tutto anche in pieno giorno e...

Insulta la vigilessa perché non è originaria del posto : imprenditore trentino deve risarcire 10 - 000 euro : Un imprenditore della valle di Fassa, in trentino, è stato condannato in primo grado, a 10.000 euro di risarcimento e tre mesi di reclusione per aver Insultato una vigilessa pugliese in servizio in valle perché non originaria del posto.I fatti risalgono al 2017. L’agente di polizia locale aveva multato l’automobilista perché aveva parcheggiato in modo errato: il proprietario, che era sopraggiunto poco dopo, si ...

Trento - insulti a una vigilessa del Sud Italia : “Rubi il lavoro a chi è del posto”. Condannato : Un imprenditore della Val di Fassa, in Trentino, è stato Condannato al risarcimento di 10mila euro e a 3 mesi di reclusione per aver insultato una vigilessa di origine pugliese che aveva fatto una multa alla sua macchina parcheggiata in modo errato: l'ha accusata di non parlare la lingua ladina e di fare un lavoro che, secondo lui, sarebbe dovuto essere assegnato a persone del posto.Continua a leggere

Lega-Russia - Conte : "Savoini solo al seguito di Salvini ma dal suo ministero nessuna informazione" | "Politica estera dell'Italia non influenzata ma vigileremo" : "Era presente a Mosca il 15 e 16 luglio 2018 a seguito del ministro Salvini", ha aggiunto il premier

Commissione Ue - Ursula von del Leyen : “vigilerò da vicino sui conti dell’Italia” : La nuova presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, intervistata per la prima volta da 'La Repubblica' e da altri quotidiani europei, ha risposto così a una domanda sulla procedura di infrazione contro l'Italia: "La Commissione che presiederò monitorerà molto da vicino la situazione in Italia".continua a leggere

Incidente sul Monte Bianco : morto vigile del fuoco - un altro è grave : Incidente sul versante francese del Monte Bianco, lungo la via normale: coinvolti due alpinisti, caduti in un crepaccio. Si tratta di Giovanni Mantero, 44enne, deceduto, e Bruno Canepa, 54enne, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Annecy, in Alta Savoia. Entrambi Vigili del fuoco di Genova, prestavano servizio al distaccamento di Multedo. L'articolo Incidente sul Monte Bianco: morto vigile del fuoco, un altro è grave sembra ...

Upas spoiler fino al 12 luglio : l'ex vigile diventerà una star del web : Inaspettati saranno gli intrighi e le novità all'interno delle prossime puntate della fortunatissima serie tv 'Un posto al sole'. Le trame dei prossimi episodi, in onda a partire da oggi undici luglio 2019, rivelano che maggiore attenzione verrà data a Diego. Il bel Giordano deciderà di prendere una serie di decisioni che potrebbero avere delle gravi conseguenze sulla sua carriera e vita privata, in seguito alla chiusura della relazione con ...