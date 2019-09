Monza si porta via l’estate…

F1 - GP Italia 2019 : tutte le vittorie della Ferrari a Monza. 18 successi totali - ma l’ultimo porta la data del 2010 : Dopo Spa-Francorchamps, è in arrivo un’altra pista storica e quanto mai affascinante per gli appassionati dei motori: Monza. Il Mondiale 2019 di Formula Uno si trasferisce in Brianza, in vista del Gran Premio d’Italia, 14esimo appuntamento stagionale. La Ferrari corre in casa e proverà a regalare un successo ai propri tifosi, laddove ha già trionfato in 18 occasioni, anche se l’ultima vittoria porta la data del 2010, ai tempi di ...

Sebastian Vettel F1 - GP Belgio 2019 : “Una buona giornata per il team. Ho giocato di squadra - Monza sarà importante” : Sebastian Vettel si è dovuto accontentare della quarta posizione nel GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul tracciato di Spa. Il tedesco, che non vince una gara da un anno esatto (dodici mesi fa si impose proprio nelle Ardenne), ha sperato di tenere testa al compagno di squadra Charles Leclerc ma ha avuto dei problemi con gli pneumatici e non è riuscito ad agguantare il podio accodandosi alle Mercedes di Lewis ...