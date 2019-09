Stadio Fiorentina | parla Commisso | importanti indicazioni dal numero uno viola

Stadio Fiorentina - terminato l’incontro tra Commisso e Nardella : “Si farà - confronto importante” : “Dobbiamo ragionare sulle varie opzioni, capire quanto tempo serve. Dobbiamo valutare con la soprintendenza: c’è ancora tempo. E’ stato un incontro positivo, abbiamo visto tutte le varie opzioni, gli aspetti tecnici, la durata e gli investimenti. Abbiamo fatto dei buoni passi avanti”. Queste le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso dopo l’incontro con il sindaco di Firenze Dario Nardella sulla ...

Fiorentina - Joe Barone prepara la festa : “apriremo il Franchi per presentare Ribery - mi aspetto uno Stadio pieno” : Il braccio destro del presidente Commisso ha parlato dopo l’arrivo di Ribery, annunciando che la presentazione verrà fatta al Franchi E’ cominciato il primo giorno di Franck Ribery alla Fiorentina, il giocatore francese è sbarcato questa mattina a Firenze con un volo privato per poi dirigersi immediatamente a svolgere le visite mediche. Tanto entusiasmo tra i tifosi, che domani potranno accoglierlo come si deve al Franchi, dove ...

Fiorentina - Nardella : “Stadio nuovo? Decisione in tempi stretti” : “Tutto quello che sarà deciso lo decideremo insieme, punto e a capo. Gli incontri ci sono stati e continueranno ad esserci. Ci siamo dati tempi stretti per arrivare ad un punto finale. Io ho apprezzato moltissimo la posizione sia di Rocco Commisso che di Joe Barone che hanno detto fin dall’inizio che qualunque Decisione sul nuovo stadio la prenderanno insieme al sindaco ed insieme alla città. Potete star tranquilli che questo ...

Fiorentina - il braccio destro di Commisso allo scoperto su seconde squadre e Stadio : “Una seconda squadra in serie C? Al momento per la Fiorentina e’ importante sviluppare le proprie strutture. La ‘seconda squadra’ e’ un concetto importante a cui guarderemo per il futuro. Penso che sia importante valutare i nostri giocatori e il campionato della Lega Pro e’ un torneo molto elevato, per la Fiorentina potrebbe essere un punto molto importante”. E’ l’importante annuncio di ...

Stadio Fiorentina - le indicazioni del vice-presidente Uefa Michele Uva : “Prima del 10 agosto e’ in programma un incontro, il primo specifico, fra Fiorentina e Comune di Firenze, a cui partecipero’ anche io, per buttare giu’ una road map. Sara’ un incontro a 360 gradi in cui sia i viola che Palazzo Vecchio metteranno sul tavolo i loro desiderata”. Sono le dichiarazioni del vice-presidente Uefa, e consigliere speciale del sindaco Dario Nardella, Michele Uva, al quotidiano ...

Stadio Fiorentina - il sindaco Nardella : “Tempi veloci grazie al vecchio progetto del 2014” : Per il nuovo Stadio a Firenze “si è aperta la possibilità di tornare al progetto del 2014-2015, cioè evitare di dover occupare tutta l’area Mercafir e quindi evitare uno spostamento del mercato. Rocco Commisso mi ha detto che non vuole usare lo Stadio per fare business ma per lasciare qualcosa a Firenze e ai fiorentini, quindi mi ha chiesto di affrontare i progetti più convincenti sulla base dei tempi. Io gli ho prospettato una ...