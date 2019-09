Papa Francesco | cassa di vino ai pompieri | «Grazie per avermi liberato nell' ascensore»

Papa Francesco : «Per me è un onore che gli americani mi attacchino» : Il Pontefice parla sul volo che lo porta in Mozambico ricevendo in dono un libro sulle manovre contro di lui condotte dalla galassia dell’estrema destra cattolica Usa

Papa Francesco e le manovre degli ultraconservatori del cattolicesimo Usa : “Per me è un onore se mi attaccano gli americani” : “Per me è un onore se mi attaccano gli americani“. Così Papa Francesco, durante il volo che lo ha portato in Africa, ha commentato il contenuto del libro del vaticanista del quotidiano cattolico francese La Croix, Nicolas Senèze, che ripercorre in modo molto dettagliato un piano per ribaltare il pontificato. “Questo libro è una bomba“, ha detto Bergoglio consegnando ai suoi collaboratori il volume ricevuto in dono sull’aereo. ...

Papa Francesco : “Una preghiera per le vittime dell’uragano Dorian” : “Io vorrei invitarvi a dire una preghiera per le vittime degli uragani nelle Bahamas, per quelli che hanno perso tutto, la casa, anche la vita. C’e’ stata una distruzione terribile. Ognuno lo dica come vuole ma si preghi per le vittime dell’uragano nelle Bahamas“: lo ha dichiarato Papa Francesco parlando con i giornalisti sul volo che lo sta portando a Maputo, in Mozambico. L'articolo Papa Francesco: “Una ...

Cercare la sapienza nelle parole di Papa Francesco : sapienza divina che ti fai trovare da coloro che ti cercano (Proverbi 8,17), io nelle parole del Papa ti cerco ma non ti trovo. Ad esempio non trovo nessuna logica nel messaggio al popolo di Maurizio, l’arcipelago africano popolato in maggioranza da induisti, prossima meta di un viaggio pontificio.

Papa Francesco "eutanasia non è scelta di libertà"/ "Il malato non è mai un costo" : Papa Francesco contro l'eutanasia 'non è una scelta di libertà personale. Il malato non è mai un costo: la vita non è inutile'

Tumori : Papa Francesco incontra pazienti e oncologi : Gli oncologi di AIOM (Associazione Italiana di oncologia Medica) e i rappresentanti di Fondazione AIOM hanno incontrato questa mattina Papa Francesco in Vaticano. L’udienza privata si è svolta in Sala Clementina. Presenti anche Monica Bertagnolli, presidente fino allo scorso giugno dell’ASCO (American Society of Clinical Oncology), la più prestigiosa società scientifica oncologica del mondo, e Josef Tabernero, presidente di ESMO (Società Europea ...

Papa Francesco blinda il Conclave "grazie" a 10 cardinali : Giuseppe Aloisi Il Papa, con le creazioni cardinalizie del prossimo ottobre, avrà la maggioranza assoluta in Conclave. Ma per eleggere il successore serviranno i due terzi Dieci nuovi cardinali per strutturare il Conclave che verrà. Papa Francesco ha elencato ieri i nomi di coloro che, dal concistoro di ottobre in poi, riceveranno la dignità cardinalizia. Sarebbero tredici, ma tre non potranno votare in futuro perché di età superiore ...

Papa Francesco : la tutela dell’ambiente e la lotta ai tumori “2 facce della stessa medaglia” : “La migliore e più vera prevenzione è quella di un ambiente sano e di uno stile di vita rispettoso del corpo umano e delle sue leggi“, ha dichiarato Papa Francesco nell’udienza all’Aiom (Associazione Italiana Oncologia Medica). “Come sappiamo, questo dipende non solo dalle scelte individuali, ma anche dai luoghi in cui si vive che, soprattutto nei grandi centri, sottopongono il fisico a uno stress continuo per i ...

Vaticano - Papa Francesco nomina tredici nuovi cardinali : tutti a sostegno dell'immigrazione : Il Papa sceglie otto dei tredici nuovi cardinali. Tutte porpore di frontiera, aperte al dialogo e alla missione in ogni angolo del globo, come lui stesso aveva detto di volere. In Italia nomina cardinale soltanto l'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi. Mentre nella Curia romana - fa sapere Repubbli

Mozambico - Madagascar e Mauritius : al via mercoledì viaggio Papa Francesco : Roma – “La preghiera non conosce confini, e quando saro’ in Madagascar, anche se potro’ visitare solo alcuni luoghi, con la preghiera raggiungero’ tutti, e per tutti implorero’ la benedizione di Dio”. Lo afferma Papa Francesco in un videomessaggio in occasione del suo prossimo viaggio in Madagascar, al via dal 6 settembre, in cui rivolge il suo saluto ai malgasci “assieme al ringraziamento per ...

Papa Francesco rimane bloccato in ascensore : intervengono i vigili del fuoco : Un inaspettato fuori programma è avvenuto questa mattina, domenica 1 settembre 2019, in Vaticano. Protagonista dell'episodio è stato Papa Francesco che, suo malgrado, è rimasto per ben venticinque minuti bloccato in ascensore a causa di un guasto tecnico. Per questo motivo, il tradizionale discorso del pontefice in occasione dell'Angelus della domenica mattina è iniziato con notevole ritardo. Il racconto dei fatti A comunicare la notizia del ...

Papa Francesco resta bloccato in ascensore per 25 minuti - salvato dai Vigili del Fuoco. Slitta l’Angelus - “scusate il ritardo” : Un insolito incidente ha fatto Slittare di oltre cinque minuti l’appuntamento con l’Angelus di Papa Francesco. “Devo scusarmi del ritardo: sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti, c’e’ stato un calo di tensione ma poi sono venuti i Vigili del fuoco ed e’ riuscito a ripartire”, ha spiegato il Pontefice ai fedeli che gremivano Piazza San Pietro, invitando a rivolgere un applauso ai pompieri. Il Papa ...