Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2019) (AdnKronos) - "Con il provvedimento assunto dal governo regionale - ha sottolineato il presidente della Regione Nello Musumeci - manteniamo l'impegno assunto, anche da me in prima persona, al tempo in cui guidavo la commissione Anti, nei confronti della famigliae di tutta la comunità

zazoomnews : Mafia: diventa pubblico l’edificio in cui fu ucciso Peppino Impastato - #Mafia: #diventa #pubblico #l’edificio - TV7Benevento : Mafia: diventa pubblico l'edificio in cui fu ucciso Peppino Impastato (2)... - TV7Benevento : Mafia: diventa pubblico l'edificio in cui fu ucciso Peppino Impastato... -