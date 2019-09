Lippi | “Il campionato è apertissimo Al Napoli non manca nulla”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2019) Marcelloha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del calcio italiano e del gap con la Premier «è un bene: d’accordo lo spettacolo, ma siamo un Paese che ha vinto 4 Mondiali e decine di coppe, abbiamo caratteristiche che è giusto non disperdere». Sulappena iniziatosegnala gli aspiranti allo scudetto che sono Juve, Inter e, con i bianconeri favoriti dal momento che hanno più soluzioni per ogni reparto, come nessuno in Europa. Ma avvisa che ilè appena iniziato e non ci si può basare su ciò che si è visto fino ad ora «Dubito che ilprenda ancora 7 gol in 2 partite. Tra due mesi le squadre saranno più equilibrate» Ilnon ha nulla in meno di Inter e Juve «Nonniente, con Llorente ha un attaccante d’area forte di testa. Davanti ha tantissime soluzioni. E Ancelotti in panchina» La ...

Fprime86 : RT @Spazio_J: - Max_883 : RT @incontroolympia: L'intervista di Marcello Lippi su @Gazzetta_it . Il tecnico, campione del mondo nel 2006 parla cosí di Inzaghi e di La… -