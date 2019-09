Emre Can Juventus | clamoroso sfogo | “Poca sincerità | sarei andato via”

Fonte : juvedipendenza

(Di mercoledì 4 settembre 2019)CAN- Terremoto in casaconCan assoluto protagonista. Come evidenziato in mattinata, l’esclusione del centrocampista tedesco dalla lista Champions rischia di alterare totalmente l’armonia del diretto interessato nei confronti di Sarri e dell’ambiente bianconero. Un’esclusione dal retrogusto amaro, forse velenoso.Can, come rivelato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale, … More

romeoagresti : #EmreCan sull’esclusione dalla lista UCL: “Non so darmi una spiegazione. Ho ricevuto una chiamata da un membro dell… - GoalItalia : Juve, scoppia il caso Emre Can ?? 'Avvisato della Champions da una telefonata di Sarri di neanche 60 secondi' 'Se… - GoalItalia : Juventus, è tempo di Lista UEFA: Mandzukic verso l’esclusione, a rischio Emre Can e Ramsey ?? -