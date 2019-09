Rousseau da record | Casaleggio raggiante

Nuovo governo - su Rousseau record di voti per l'alleanza tra M5s e Pd : sì al 79% : Hanno votato 79.634 iscritti alla piattaforma Rousseau. Fioccano le polemiche: votano anche gli espulsi mentre in molti...

La piattaforma Rousseau non ha stabilito alcun “record mondiale” di votanti : Foto di Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images “Alle 13.19 di oggi abbiamo superato le 56.127 votazioni da parte degli iscritti, che era l’attuale record mondiale di partecipazione online a una votazione politica”. Non usa giri di parole, Davide Casaleggio, nella giornata consacrata dal Movimento 5 stelle alla celebrazione della democrazia diretta, e a urne virtuali ancora aperte per decidere le sorti del possibile governo di ...

Governo - Casaleggio : “Alle 13 più di 56mila voti su Rousseau - è già record. Grande dimostrazione di democrazia diretta” : “Abbiamo superato le 56mila votazioni stabilendo ilrecord mondiale di partecipazione a una votazione online politica”. Il presidente dell’associazione Rousseau, Davide Casaleggio, commenta così l’andamento delle votazioni online sul futuro Governo giallorosso. “Il Movimento 5 stelle è l’unica forza politica in Italia che fa partecipare gli iscritti a una scelta così importante che determinerà il futuro del nostro Paese” conclude Casaleggio che ...

