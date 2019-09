Per anni violenta e tratta come schiave moglie | figlia e nipote | arrestato 60enne

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 3 settembre 2019) Claudio Carollo In provincia di Torino un uomo è statocon l'accusa di aver costretto in condizione di semi-schiavitù eto perle tre donne della sua famiglia Una vita di vessazioni e violenze sessuali passata, soprattutto per la bambina, nata, forse, da uno stupro. È la storia di tre donne in provincia di Torino che dopohanno trovato il coraggio di denunciare il loro aguzzino. I carabinieri di Nichelino, centro alle porte del capoluogo piemontese, coordinati dal pm Enzo Bucarelli, hannoun sessantenne accusato di avere, per diverso tempo,to e tenuto in uno stato di semi-schiavitù la, lastra e la nipotina. Secondo le loro testimonianze,riporta TorinoToday, l'oppressore spesso le segregava in casa e vietava alla più piccola di leggere libri. In particolare lastra avrebbe subito violenze ...

