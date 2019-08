**Migranti : Gip Agrigento - 'reato sequestro persona da pubblici ufficiali da identificare'** : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - “Sussiste il fumus del reato di sequestro di persona da parte dei pubblici ufficiali in corso di identificazione sulla base del fatto che il Tar aveva sospeso il divieto di ingresso in acque territoriali e i migranti sono, quindi, stati trattenuti indebitamente dal 14

**Migranti : Gip Agrigento - ‘reato sequestro persona da pubblici ufficiali da identificare’** : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – ‘Sussiste il fumus del reato di sequestro di persona da parte dei pubblici ufficiali in corso di identificazione sulla base del fatto che il Tar aveva sospeso il divieto di ingresso in acque territoriali e i migranti sono, quindi, stati trattenuti indebitamente dal 14 agosto”. E’ quanto scrive il gip di Agrigento Stefano Zammuto nel provvedimento di convalida di sequestro della nave ...

Migranti : Gip convalida sequestro Open Arms ma dissequestro la nave : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – Il gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha convalidato il sequestro della nave Open Arms disposto lo scorso 20 agosto dal Procuratore Luigi Patronaggio e dall’aggiunto Salvatore Vella ma nel contempo ha disposto il dissequestro della nave spagnola e la restituzione della stessa. La nave era stata sequestrata dalla Procura, dopo una ispezione a bordo. I magistrati ipotizzano il reato ...

Migranti : sequestro Open Arms - Procuratore Agrigento chiede convalida al gip (2) : (AdnKronos) - A testimoniare "l'evidente sovraffollamento" e "le pessime condizioni" in cui si trovavano i Migranti a bordo della Open Arms non c'erano solo le perizie dei medici saliti sull'imbarcazione per accertare le condizioni igienico sanitarie, ma anche alcune immagini. Un fascicolo fotografi

Migranti : sequestro Open Arms - Procuratore Agrigento chiede convalida al gip : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) - Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha chiesto oggi al gip la convalida del sequestro preventivo della nave Open Arms che da ieri è a Porto Empedocle. Sarà adesso il gip del Tribunale agrigentino a decidere entro dieci giorni se convalidare o meno il provvedi

Migranti : sequestro Open Arms - Procuratore Agrigento chiede convalida al gip : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) – Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha chiesto oggi al gip la convalida del sequestro preventivo della nave Open Arms che da ieri è a Porto Empedocle. Sarà adesso il gip del Tribunale agrigentino a decidere entro dieci giorni se convalidare o meno il provvedimento di sequestro emesso dal Procuratore Patronaggio martedì pomeriggio, dopo un viaggio lampo a Lampedusa, dove è salito a bordo della ...

Migranti : sequestro Open Arms - entro 48 ore decisione gip su convalida : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Arriverà entro le prossime 48 ore la decisione del gip del Tribunale di Agrigento di convalida del sequestro della nave Open Arms disposta questa sera dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio.

Migranti : sequestro Open Arms - entro 48 ore decisione gip su convalida : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Arriverà entro le prossime 48 ore la decisione del gip del Tribunale di Agrigento di convalida del sequestro della nave Open Arms disposta questa sera dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. L'articolo Migranti: sequestro Open Arms, entro 48 ore decisione gip su convalida sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : sequestro Open Arms - entro 48 ore decisione gip su convalida : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Arriverà entro le prossime 48 ore la decisione del gip del Tribunale di Agrigento di convalida del sequestro della nave Open Arms disposta questa sera dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. L'articolo Migranti: sequestro Open Arms, entro 48 ore decisione gip su convalida sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Migranti : Procura Agrigento - 'decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata' : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - (di Elvira Terraova) - La scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, decisa dal gip di Agrigento Alessandra, per la Procura di Agrigento è una "conclusione contraddittoria, errata e non adeguatamente motivata". Ecco, quanto scrivono il Procura

Migranti : Procura Agrigento - 'decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata' (2) : (AdnKronos) - "Nel caso di resistenza operata da Carola Rackete - scrive la Procura - si dubita che l'adempimento el dovere di soccorso dei Migranti possa giungere a scriminare anche la condotta del 29 giugno scorso". Ma i magistrati dicono anche di essere "consapevoli della complessità delle questi

Migranti : Procura Agrigento - ‘decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata’ (2) : (AdnKronos) – “Nel caso di resistenza operata da Carola Rackete – scrive la Procura – si dubita che l’adempimento el dovere di soccorso dei Migranti possa giungere a scriminare anche la condotta del 29 giugno scorso”. Ma i magistrati dicono anche di essere “consapevoli della complessità delle questioni sollevate”, ma sottolineano che “l’ordinanza di non convalida dell’arresto del ...

Migranti : Procura Agrigento - ‘decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – (di Elvira Terraova) – La scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, decisa dal gip di Agrigento Alessandra, per la Procura di Agrigento è una “conclusione contraddittoria, errata e non adeguatamente motivata”. Ecco, quanto scrivono il Procuratore Luigi Patronaggio e i pm della Procura, nel ricorso presentato in Cassazione contro la mancata convalida ...

Migranti : Procura Agrigento - ‘decisione gip su Carola errata - contraddittoria e non motivata’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – (di Elvira Terraova) – La scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, decisa dal gip di Agrigento Alessandra, per la Procura di Agrigento è una “conclusione contraddittoria, errata e non adeguatamente motivata”. Ecco, quanto scrivono il Procuratore Luigi Patronaggio e i pm della Procura, nel ricorso presentato in Cassazione contro la mancata convalida ...