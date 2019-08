Fonte : quattroruote

(Di giovedì 29 agosto 2019) Lesono già finite: questo fine settimana lain azione e lo fa in uno dei circuiti più belli di tutto il campionato, quello di Spa-Francorchamps, che ospita la tredicesima prova del Mondiale 2019: il Gran Premio del Belgio.Il paddock si è animato. Seppur il campionato sembra aver preso da tempo la via che porta al sesto titolo di Lewis Hamilton, gli argomenti caldi di cui parlare non mancano. Uno tra questi è lo scambio di sedile tra Alex Albon e Pierre Gasly, con il francese chea correre con la Toro Rosso le ultime nove gare della stagione, mentre il debuttante thailandese avrà l'occasione di misurarsi con un mastino che risponde al nome di Max Verstappen. La mossa della Red Bull è quella di valutare i suoi piloti per poi prendere una decisione sulla formazione del prossimo anno. A proposito di mercato piloti, oggi è finalmente arrivata la conferma di ...

dinoadduci : Formula 1 - Vacanze terminate, si torna in pista a Spa - filippo898 : RT @filippo898: La Formula 1 è finalmente tornata dopo le vacanze estive. Si va a Spa-Francorchamps, per la 13° tappa della stagione 2019 d… - filippo898 : La Formula 1 è finalmente tornata dopo le vacanze estive. Si va a Spa-Francorchamps, per la 13° tappa della stagion… -