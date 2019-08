CalcioFinanza : #Torino, #Cairo: «Vorrei uno stadio come quelli inglesi» - Calciolari68 : @PierluigiBattis Io vorrei solo andare a votare per vedere che cazzo scriveresti con un bel governo Salvini-Meloni-… - SaverioTolomeo : @dokcentonze @OfficialASRoma Vorrei capire, solo adesso vi rendete conto dell'inadeguatezza di Petrachi? Il suo cur… -

(Di giovedì 29 agosto 2019) Il Torino è di scena in Inghilterra, dove questa sera affronterà il Wolverhampton nel ritorno dei playoff di Europa League. Gli uomini di Mazzarri dovranno compiere una vera e propria impresa per ribaltare il risultato negativo dell’andata (3-2 Wolves all’Olimpico Grande Torino), ma Urbanoprova a crederci. Intervistato dalla BBC, il presidente del club … L'articolo: «uno

Dalla Rete Google News

Toro News

TURIN, ITALY – AUGUST 22: Torino president Urbano Cairo smiles during the UEFA Europa League Playoffs 1st Leg match between Torino and ...