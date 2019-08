Tennis | US Open 2019 | chi sarà l’avversario di Matteo Berrettini al secondo turno?

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : martedì 27 agosto - risultati in tempo reale. Berrettini e Sonego avanzano : a seguire Fabbiano. In campo Tsitsipas e Bautista Agut : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Sonego-GRANOLLERS DALLE ORE 17.00 (27 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-GASQUET DALLE ORE 17.00 (27 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), si concluderanno i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte bassa) e del tabellone femminile (parte ...

Tennis - US Open 2019 : chi sarà l’avversario di Lorenzo Sonego al secondo turno? Programma - data - orario e tv : Finalmente a New York (Stati Uniti) giungono buone notizie per il Tennis italiano, nello US Open di Tennis, ultimo Slam della stagione. Lorenzo Sonego si preso la propria rivincita per Wimbledon e ha sconfitto lo spagnolo Marcel Granollers-Pujol (n.91 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 in 2 ore e 23 minuti di partita. Un match assai ben gestito dal piemontese che, così, stacca il biglietto per il 2° turno dopo averlo fatto anche ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : martedì 27 agosto - risultati in tempo reale. In campo Matteo Berrettini - Fabbiano e Sonego : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), si concluderanno i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte bassa) e del tabellone femminile (parte alta). Dopo l’esordio di Novak Djokovic e Roger Federer, oggi tocca a Rafael Nadal e non sarà un esordio semplice per il maiorchino. Infatti il numero due del ...

Tennis - US Open 2019 : Jannik Sinner lotta come un leone ma cede in quattro set a Wawrinka nel primo turno : lotta come un leone ma deve cedere Jannik Sinner (n.137 del mondo). Il 18enne altoatesino, per la prima volta nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam, è stato sconfitto nel primo turno dello US Open 2019 dallo svizzero (n.24 del ranking) Stan Wawrinka per 6-3 7-6 (4) 4-6 6-3. Una prestazione di alto profilo di Jannik che ha giocato praticamente alla pari contro il suo ben più esperto e titolato avversario. Un’esperienza, ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Fognini e Seppi escono di scena al primo turno - Lorenzi maratoneta al quinto set. Djokovic al secondo turno : avanza Venus : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Fognini esce di scena al primo turno - Lorenzi recupera un parziale. Seppi sotto due set ad uno con Dimitrov : Djokovic al secondo turno : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

Tennis - US Open 2019 : Fabio Fognini eliminato al primo turno da Reilly Opelka. L’azzurro ko in quattro set : Arrivano brutte notizie per il Tennis italiano nella prima giornata degli US Open 2019 di Tennis. Sul cemento di New York c’è l’uscita di scena eccellente di Fabio Fognini (n.11 del mondo). L’azzurro incappa in una prestazione sottotono e viene sconfitto dal n.42 del ranking Reilly Opelka con il punteggio di 6-3 6-4 6-7 (6) 6-3 in 2 ore e 55 minuti di partita. Un match nel quale il padrone di casa ha interpretato meglio gran ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Fognini esce di scena al primo turno - Lorenzi recupera un parziale. Seppi pareggia i conti con Dimitrov : Djokovic al secondo turno : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Fognini esce di scena al primo turno - Lorenzi sotto di due parziali. Seppi pareggia i conti con Dimitrov : Djokovic al secondo turno : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Fognini vince il set al tie-break - Lorenzi sotto di due parziali. Seppi pareggia i conti con Dimitrov : Djokovic al secondo turno : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Fognini e Lorenzi in situazione difficile. Si attende la Giorgi. C’è anche Seppi in campo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Fognini e Lorenzi chiamati a rimontare. Djokovic in campo. Si attende la Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Male Fognini e Lorenzi. Djokovic in campo. Si attende la Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. In campo Fognini - poi Lorenzi e Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...