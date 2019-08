Proprio adesso che devo partire

Fonte : vanityfair

(Di martedì 27 agosto 2019) Succede sempre tutto gli ultimi giorni, quando ormai le vacanze sono finite e si deve. Panteli e Panagiota – muti e asciutti fino a ieri – l’ultima sera spiegano accorati che possono preparare verdure cotte e pesce alla griglia se non ne potete più di dolmades e tzatziki: basta chiedere. Sotto al portico della stanza scoprite che c’è un honesty bar − un frigorifero pieno zeppo di acqua e bibite al quale attingere a ogni ora, basta segnare cosa si è preso − invece di centellinare ogni notte l’acqua per i bambini. Il bagno più emozionante è quello dell’ultima mattina, quando vi rendete conto che bastava girare l’angolo e dietro alle rocce c’era una bella spiaggia di sassetti, ideale per stendersi a leggere sotto alle tamerici. Che la baklava della Taverna per colazione sia più buona dei toast dell’albergo meglio averlo scoperto tardi: quel triangolino di sfoglia fritta ...

ivanscalfarotto : La petizione dei @ComAzCiv per le dimissioni di #Salvini raggiunge il suo obiettivo di 75 mila firme proprio al mom… - deanelaveau : RT @siriusbeaumont: me: nessuno: proprio nessuno: non una singola anima: i miei amici: ma adesso parliamo di te e Raphael - chiossimanuela2 : RT @EnzoTriolo: @chiossimanuela2 @Quirinale Anch'io.... ho questa sensazione..... adesso la stanno facendo..... proprio grossa....e fuori d… -