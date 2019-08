Roma | De Vito ora attacca Di Maio | “Egoista e spregiudicato” E tende la mano a Raggi

Roma - il possibile ritorno di De Vito porta il gelo in Campidoglio. Lunedì riunione dei consiglieri. Ferrara : “Confido nel buon senso” : gelo sul Campidoglio. E un problema politico di difficile risoluzione. La sentenza della Cassazione che annulla l’ordinanza di arresto nei confronti di Marcello De Vito ha creato subbuglio a Palazzo Senatorio. Il presidente dell’Assemblea capitolina, sospeso dalla prefettura di Roma dopo l’arresto del 20 marzo scorso nell’ambito di un filone d’inchiesta sullo stadio di Tor di Valle, ha ottenuto una sorta di ...

Stadio Roma - la Cassazione smonta le accuse a De Vito : “Congetture e interpretazioni”. E il 10 settembre potrebbe tornare in libertà : Una “operazione interpretativa” e “addomesticata” le cui accuse formulate “non possono logicamente desumersi dagli ulteriori dati indiziari“. Da parte dei giudici ci sarebbe stata “l’applicazione di una sorta di proprietà transitiva” che necessitava “di adeguata verifica”. Tradotto: le accuse a Marcello De Vito e al suo ex socio, l’avvocato Camillo Mezzacapo, non reggono. La ...

Inchiesta stadio Roma - Cassazione : "Annullata ordinanza - arresti De Vito e Mezzacapo tornano al Riesame" : La suprema Corte accoglie il ricorso delle difese del presidente dell'assemblea capitolina e degli altri imputati coinvolti nelle indagini sugli impianti di Tor di Valle

San Vito Romano - Pd Provincia : atto vile che preoccupa : Roma – “Dopo il gravissimo atto di intimidazione personale, ho chiamato al telefono le consigliere comunali di San Vito Romano, Bruna Colaneri ed Elena De Paolis, due donne per bene. Non e’ purtroppo la prima minaccia che subiscono, ma e’ certamente la piu’ grave”. Lo scrive in una nota il segretario del Pd Provincia di Roma, Rocco Maugliani, in merito alle bottiglie di acido rinvenute vicino alle autovetture ...

San Vito Romano - Vincenzi : consigliere PD vittime di vile intimidazione : Roma – “Oggi Bruna Colaneri del Pd ed Elena De Paolis, due nostre consigliere di minoranza del comune di San Vito Romano, hanno ricevuto un grave atto intimidatorio, teso a colpirle nelle loro funzioni istituzionali, ma soprattutto a minarne la serenita’ personale: Bruna ha infatti trovato, vicino alla sua macchina, una busta con su scritto i nomi di entrambe, contenente due bottiglie di acido e due foglietti con la dicitura ...

Stefano : senza revoca a De Vito Roma privata di strumento fondamentale : Roma – “Qualora si dovesse proseguire con la mancata revoca della presidenza a Marcello De Vito la citta’ di Roma continuera’ ad essere privata di un organo fondamentale per il suo funzionamento. Il prossimo presidente d’Aula, infatti, svolgera’ le sue funzioni senza le necessarie tutele giuridiche, senza un ufficio di presidenza e senza gli strumenti necessari indispensabili per un ruolo cosi’ delicato. ...

Roma - De Vito lascia il carcere e va ai domiciliari. I legali : “Felici quando sarà libero”. La sorella scrisse : “E’ tortura” : Marcello De Vito lascia il carcere e va ai domiciliari. Il presidente dell’Assemblea Capitolina, arrestato per corruzione il 20 marzo scorso nell’ambito di un filone d’indagine legato all’inchiesta della Procura di Roma sullo stadio dell’As Roma, torna a casa dopo tre mesi e mezzo di detenzione a Regina Coeli. In favore dell’ex esponente del M5s ha deciso il gip Maria Paola Tomaselli, accogliendo una istanza ...

Roma - De Vito è in carcere da 3 mesi ma non si dimette da presidente. M5s non vota la revoca : “Se torna ci fa causa” : La revoca di Marcello De Vito da presidente dell’Assemblea Capitolina? “Se poco poco torna, quello ce leva pure le mutande“. La frase in Romanesco, pronunciata da un consigliere del M5s che chiede di restare anonimo, rende l’idea del clima di terrore che si respira in Campidoglio. E che ha portato, dopo oltre 3 mesi, alle dimissioni di Enrico Stefàno da vice presidente vicario dell’Aula Giulio Cesare. Una ...