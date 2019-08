Galaxy Note 10+ è più resistente di iPhone XS Max | ma solo davanti

Un’ondata di offerte online vi aspetta : sconti su Samsung Galaxy Note 10 - Huawei P30 Pro - Nokia 8.1 e tanti altri : Con la nuova settimana arrivano anche tanti sconti online con offerte su Nokia 8.1, Huawei P30 Pro, HONOR View20, POCOPHONE F1 e Samsung Galaxy Note 10 L'articolo Un’ondata di offerte online vi aspetta: sconti su Samsung Galaxy Note 10, Huawei P30 Pro, Nokia 8.1 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Se amate le foto mollate il Note 10 ed aspettate il Samsung Galaxy S11 : parola di Ice Universe : Raramente i personaggi che sui social ci forniscono anticipazioni sui prossimi smartphone che toccheremo con mano si sbilanciano tanto, ed è per questo motivo che oggi 26 agosto voglio portare alla vostra attenzione quanto affermato da Ice Universe a proposito del Samsung Galaxy S11. Un vero e proprio appello, soprattutto a coloro che danno grande importanza alla qualità degli scatti, dando in questo modo continuità a quanto vi abbiamo ...

Torna la valutazione dell’usato da TIM per acquistare un Samsung Galaxy Note 10 : modelli coinvolti : Giungono proprio in queste ore ulteriori novità per gli utenti che stanno pensando di acquistare un Samsung Galaxy Note 10 attraverso TIM. La compagnia telefonica, infatti, ha deciso di aggiornare la valutazione dell'usato per chi si vuole assicurare il top di gamma appena arrivato sul mercato, dandoci un ulteriore contributo rispetto a quanto riportato alcune settimane fa sulle nostre pagine. A seconda del device che si acquista, tali ...

TIM Supervaluta i vecchi smartphone per chi vuole acquistare Samsung Galaxy Note 10 : TIM ha deciso di inserire Samsung Galaxy Note 10 tra i device dell'iniziativa TIM Supervaluta. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa promozione L'articolo TIM Supervaluta i vecchi smartphone per chi vuole acquistare Samsung Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 : migliori cover e pellicole di vetro : Presentato a New York il 7 agosto insieme alla sua variante Plus, il nuovo Samsung Galaxy Note 10 farà il suo debutto sul mercato a partire dal 23 agosto, nella versione con 8 GB di leggi di più...

Samsung Galaxy Note 10+ fatto a pezzi e fotografato : ecco gli sfondi - di cui uno a raggi X : Abbiamo scritto ieri del primo teardown di Samsung Galaxy Note 10 nella variante Plus 5G, realizzato dai "maestri" di iFixit L'articolo Samsung Galaxy Note 10+ fatto a pezzi e fotografato: ecco gli sfondi, di cui uno a raggi X proviene da TuttoAndroid.

Da oggi 23 agosto ufficiale l’uscita dei Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus in Italia : tutti i prezzi : Siamo finalmente arrivati alla tanto attesa svolta per quanto riguarda la commercializzazione dei vari Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus qui in Italia. A partire da oggi 23 agosto, infatti, è possibile procedere con il loro acquisto presso lo store ufficiale del produttore coreano online, o in alternativa attraverso le principali catene che operano nel nostro Paese. Un'attesa come al solito di poche settimane, prima che si potesse passare ...

Ecco le differenze fra la ricarica a 25 e 45 watt di Samsung Galaxy Note 10 e la trovata per l’audio stereo : Quanta differenza fa usare il caricabatterie standard da 25 watt e quello opzionale da 45 watt per ricaricare Samsung Galaxy Note 10+? Ecco i risultati e qualche informazione su come Samsung è riuscita a dotare i Note dell'audio stereo. L'articolo Ecco le differenze fra la ricarica a 25 e 45 watt di Samsung Galaxy Note 10 e la trovata per l’audio stereo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ sono disponibili all’acquisto in Italia : A partire da oggi, 23 agosto, i nuovi Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ sono ufficialmente disponibili all'acquisto sul mercato Italiano. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ sono disponibili all’acquisto in Italia proviene da TuttoAndroid.

Il teardown di iFixit smaschera il componente misterioso dei Samsung Galaxy Note 10 : Ricordate il "giallo" sul componente ignoto nel telaio dei Samsung Galaxy Note 10? Con l'aiuto del manuale utente pensavamo di aver liquidato la questione L'articolo Il teardown di iFixit smaschera il componente misterioso dei Samsung Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Ecco degli sfondi per nascondere il foro del display dei Samsung Galaxy Note 10 - anche del Galaxy Store : Ecco due belle raccolte di sfondi da Reddit e dal Galaxy Store per nascondere o sfruttare in modo originale il foro nel display nei nuovissimi Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+. L'articolo Ecco degli sfondi per nascondere il foro del display dei Samsung Galaxy Note 10, anche del Galaxy Store proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10+ 5G alla corte di JerryRigEverything per il durability test (video) : Samsung Galaxy Note 10 nella variante Plus 5G viene messo alla frusta da JerryRigEverything, lo youtuber noto per i suoi durability test L'articolo Samsung Galaxy Note 10+ 5G alla corte di JerryRigEverything per il durability test (video) proviene da TuttoAndroid.

Come funziona la ricarica a 45 Watt di Samsung Galaxy Note 10 Plus : Samsung Galaxy Note 10 Plus ha la possibilità di ricaricarsi velocemente a 45 Watt invece che a 25 Watt Come grazie al caricabatterie incluso in confezione grazie alla tecnologia Super Fast andando ad aumentare in modo sensibile e Notevole la rapidità per ridare succo alla batteria. Basti pensare che la generazione precedente di Note si […] L'articolo Come funziona la ricarica a 45 Watt di Samsung Galaxy Note 10 Plus proviene da ...

Il collegamento DeX di Samsung Galaxy Note 10 è ora disponibile su Windows e MacOS : Dex per computer è disponibile su Windows e MacOS: permette ai possessori di Samsung Galaxy Note 10 e 10+ di utilizzare Dex sul proprio computer e consente persino di trasferire file con drag-and-drop fra Linux/Android (che girano su Note 10) e Windows/MacOS. L'articolo Il collegamento DeX di Samsung Galaxy Note 10 è ora disponibile su Windows e MacOS proviene da TuttoAndroid.