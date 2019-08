CODICE | LA VITA È DIGITALE Il salto di qualità del programma sulle nuove tecnologie

Regime Forfettario e requisiti per la correlazione tra attività : non basta il CODICE ATECO : L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la Risposta n°334 dell'8 agosto 2019 con la quale ha chiarito quali sono i requisiti di cui tener conto per poter stabilire se esiste correlazione tra due differenti attività in relazione alla possibilità di poter aderire al Regime Forfettario sfruttandone, di conseguenza, gli ovvi benefici fiscali. In estrema sintesi l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per poter ...

Barbara Carfagna a TvBlog : "CODICE - la vita è digitale : il servizio pubblico che aiuta a comprendere presente e futuro" : In televisione, la divulgazione tecnologica ha il volto di Barbara Carfagna. Ideatrice e conduttrice di Codice: la vita è digitale, la giornalista del Tg1 torna oggi al timone della terza edizione della trasmissione, in onda su Rai 1 in seconda serata, alle 23.45. In occasione dell'esordio, Barbara Carfagna ha risposto ad alcune domande e condiviso alcune riflessioni sulle novità della stagione del programma, sullo stato di salute digitale in ...

CODICE – La Vita è Digitale : Barbara Carfagna analizza il modo in cui i videogames influenzano la società : Barbara Carfagna - Codice La relazione tra gli uomini e la le macchine sta cambiando per sempre l’uomo e la politica? E’ questa una delle domande a cui tenterà di rispondere Codice – La Vita è Digitale, il programma di approfondimento sulla società Digitale di Rai 1. Da questa sera, in seconda serata, la giornalista Barbara Carfagna darà infatti il via alla terza edizione del rotocalco settimanale. Cinque nuove puntate, in ...

'CODICE : La vita è digitale' - da giovedì 1° agosto in seconda serata tv su Raiuno : La terza edizione di "Codice: La vita è digitale" andrà in onda da giovedì 1° agosto 2019, in seconda serata tv su Rai 1, a partire dalle 23:50. In ogni puntata la giornalista e conduttrice Barbara Carfagna intratterrà i telespettatori su argomenti inerenti la cultura digitale che di fatto sta facendo emergere una società completamente informatizzata. Non è un mistero, infatti, che le nuove tecnologie abbiano influito molto in ogni ambito ...

CODICE della strada - Una per una tutte le novità in arrivo : Sono numerosissime le novità contenute nel testo della riforma del Codice della strada approvato in Commissione Trasporti, che approderà la settimana prossima alla Camera e che poi dovrà passare all'esame del Senato. Dalle norme per i ciclisti alle targe personalizzate, dalla durata delle luci semaforiche al tuning, ecco, voce, per voce, tutte le norme spiegate in dettaglio, in attesa della votazione.Autoambulanze. Sulle autoambulanze sarà ...

Nuovo CODICE Strada : 120cc in autostrada/ Novità bici : via patente per uso cellulare : Nuovo Codice della Strada: tutte le Novità alla Camera per bici, moto elettriche, Strada scolastica e patente. Moto anche di 120 CC in AutoStrada

CODICE della strada - obbligo casco ciclisti under 12. Le novità : Strisce rosa riservate alle donne in gravidanza e alle mamme con bimbi fino a due anni, sosta gratuita per i disabili sulle strisce blu, obbligo delle cinture di sicurezza sugli scuolabus e del casco in bicicletta per i bambini di eta' inferiore a 12 anni, contrasto all'uso dello smartphone alla guida, per il quale e' prevista anche la sospensione della patente da sette giorni a due mesi sin dalla prima infrazione: sono alcune delle novita' ...