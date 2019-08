Brescia | 54enne muore dopo 31 anni di coma | aveva avuto un incidente stradale nel 1988

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 26 agosto 2019) Una bruttissima storia arriva dalla provincia di, precisamente da Collebeato, dove venerdì scorso, 23 agosto, si è spento un uomo di 54. Lo stesso, ormai da 31, precisamente dal, si trovava in stato vegetativo. La vittima, Ignazio Okamato, di origini giapponesi, purtroppo non ce l'ha fatta. Il giovane entrò in questo statoun gravissimo, verificatosi quando22. I suoi genitori, la madre erana, mentre suo padre messicano, per tutto questo tempo gli sono stati vicini.che il giovane entrò in, il padre lasciò subito il lavoro e la coppia si è incessantemente dedicata al loro figliolo, che, come si può ben immaginare,bisogno di cure costanti. Il sinistro Tutto accadde lungo la A22 del Brennero. Okamoto si trovava a bordo di una vettura con altri quattro ragazzi: all'improvviso si verificò l'impatto fatale. La ...

