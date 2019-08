Daniele Dal Moro su Instagram conferma il suo rifiuto di partecipare a Temptation

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 24 agosto 2019) Manca davvero poco all'inizio della nuova edizione diIsland Vip. Il programma dovrebbe andare in onda a partire dal 17 settembre su Canale 5; anche se tale data è al momento dare. Come in ogni edizione prima dell'inizio si fanno i nomi dei partecipanti. A svelare i nomi delle sei coppie che entreranno nell'isola delle tentazioni ci ha pensato qualche giorno fa, la futura conduttrice del programma Alessia Marcuzzi; la quale però non ha svelato i nomi dei tentatori e delle tentatrici che entreranno a far parte del cast in questa seconda edizione vip dello show. Secondo le ultime voci di gossip sul programma,Dalex gieffino della casa del Grande Fratello avrebbe rifiutato una proposta di partecipazione aIsland come tentatore....

Daniele_Manca : Le scelte di Mattarella per un esecutivo che non sia (soltanto) anti elezioni (ma dipende dai partiti non dal… - Daniele_B2 : RT @matteoc1951: Senza una legge elettorale diversa dal Rosatellum non potremo mai dire al M5S,cosa cazzo fate,perché non hanno alternativ… - daniele_geek : RT @ElisabettaGall7: Giorgetti (#Lega): “Nessuno va più dal medico di famiglia, è un mondo finito” Tradotto: o avete i soldi per pagare as… -