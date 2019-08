Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) “So che sembra strano, ma sono sempre statodi, di avere accettato una situazione sgradevole per fissare un’idea. L’idea che la sinistra di governo deve ingaggiarsi con i nuovi movimenti, soprattutto quando sono ancora irrisolti. Perché alla lunga le strade portano o a destra o a sinistra”. Lo dice Pier Luigiin un colloquio con il Corriere della Sera, rievocando lo storico incontro da premier incaricato trasmesso incon Vito Crimi e Roberta Lombardi del 27 marzo 2013., dunque, non solo non si è mai pentito diin cui i 5 Stelle lo umiliarono davanti all’Italia intera, ma invita i protagonisti di oggi a fare tesoro di quella lezione. Per il fondatore di Articolo 1, il fallimento di quel confronto telematico rappresenta “un’occasione mancata” per il Movimento ...

mrug3364 : RT @HuffPostItalia: 'Orgoglioso di quello streaming. Ora serve generosità'. I consigli di Bersani ai pontieri Pd e M5S - pamy12001 : RT @HuffPostItalia: 'Orgoglioso di quello streaming. Ora serve generosità'. I consigli di Bersani ai pontieri Pd e M5S - HuffPostItalia : 'Orgoglioso di quello streaming. Ora serve generosità'. I consigli di Bersani ai pontieri Pd e M5S -