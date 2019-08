Crisi | Meloni | “Unico modo per avere governo stabile è andare a votare Gente che fino a

Crisi - Meloni : “Conte vuole solo difendere M5s. FdI non c’è per nessun inciucio” : “Giuseppe Conte utilizza parole auliche per nascondere l’obiettivo reale: difendere le poltrone del Movimento 5 Stelle. Non si può invocare il rispetto della Costituzione e poi tramare per un osceno governo Cinquestelle-Pd che ha come unico obiettivo quello di impedire agli italiani di esercitare la loro sovranità, prevista dall’articolo 1 della Costituzione. Andremo dal presidente Mattarella a ribadire che Fratelli d’Italia non c’è ...

Crisi di governo : Salvini teme l'isolamento : 'Proporrò patto a Berlusconi e Meloni' : Matteo Salvini vuole ritornare alle urne. E, ora che ha innescato la Crisi, per raggiungere il suo obiettivo, è pronto a dimettersi da ministro e a trovare un accordo di coalizione con Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il leader della Lega, in questo momento delicato, sembra temere l'isolamento e intervistato da Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale ha dichiarato: "Vedrò Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni e gli proporrò un patto". ...

Crisi di governo - asse M5s-Pd? Salvini col centrodestra/ "Vedrò Berlusconi e Meloni" : Crisi di governo, Renzi apre a M5s: asse col Pd? Salvini apre al centrodestra e annuncia: "Vedrò Berlusconi e Meloni". Le ultime notizie.

Crisi di Governo - in caso di voto anticipato i sondaggi premiano l’asse sovranista : a Salvini basterebbe la Meloni per governare : Una Lega dominante che avrebbe bisogno giusto dall’appoggio di Fratelli d’Italia per garantirsi una robusta maggioranza. È il Parlamento che ci verrebbe consegnato da nuove elezioni secondo l’ultima proiezione realizzata da Ipsos per il Corriere della Sera, basandosi su un sondaggio di giovedì 8 agosto. Matteo Salvini aveva promesso di correre “da solo”, per poi rimangiarsi la parola nel giro di 24 ore con un ...

Crisi di governo - Meloni strizza l’occhio alla Lega : “Voto subito e alleanze prima delle elezioni” : “Noi le alleanze le facciamo prima del voto e non dopo, perché vogliamo essere chiari, siamo la forza più coerente, siamo concreti e affidabili”. Così Giorgia Meloni, leader di FdI, commenta l’intenzione di Salvini di andare da solo al voto. “Mi aspetto che il governo vada a casa e che si faccia in modo di votare nel minor tempo possibile, per dare all’Italia un governo capace di affrontare la manovra e dare quelle ...

Partita aperta su tempi della Crisi - lunedì capigruppo del Senato. E Meloni avverte Salvini : alleanze prima del voto : Ufficializzata la crisi del governo di Giuseppe Conte, la Partita si sposta adesso sui tempi. Il premier ha scelto la via della parlamentarizzazione, cosa che comporta la riconvocazione a domicilio delle Camere. La Lega, per "velocizzare" la procedura, stamani ha depositato in Senato una mozione di sfiducia contro l'esecutivo. Il voto sulle mozioni sulla Tav, ha "suggellato una situazione di forti differenze di vedute" e "le stesse divergenze" ...

Crisi di governo - Meloni : “Alleanze prima delle elezioni. Salvini va al voto da solo? Non credo” : “Noi le alleanze le facciamo prima del voto e non dopo, perché vogliamo essere chiari, siamo la forza più coerente, siamo concreti e affidabili”. Giorgia Meloni vede l’obiettivo a portata di mano. Da mesi la leader di Fratelli d’Italia corteggia Matteo Salvini e oggi a Radio Anch’io, su Radio Rai Uno, ha commentato l’intenzione di andare al voto da solo espressa dal segretario della Lega. “Non credo che ...

Partita aperta su tempi Crisi - lunedì capigruppo del Senato. E Meloni avverte : alleanze prima del voto : Ufficializzata la crisi del governo di Giuseppe Conte, la Partita si sposta adesso sui tempi. Il premier ha scelto la via della parlamentarizzazione, cosa che comporta la riconvocazione a domicilio delle Camere. La Lega, per "velocizzare" la procedura, stamani ha depositato in Senato una mozione di sfiducia contro l'esecutivo. Il voto sulle mozioni sulla Tav, ha "suggellato una situazione di forti differenze di vedute" e "le stesse divergenze" ...

Giorgia Meloni - messaggio a Salvini dopo la Crisi di governo : "Al voto e governo sovranista" : La crisi che Giorgia Meloni ha invocato per lunghi mesi, ora, è ufficialmente aperta. La parentesi del governo gialloverde sta per andare in soffitta: nei prossimi giorni il voto di fiducia che la seppellirà, insieme al presunto avvocato del popolo, Giuseppe Conte. E la leader di Fratelli d'Italia s