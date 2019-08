Superhot in arrivo su Nintendo Switch? Un leak sembrerebbe confermarlo

Fonte : eurogamer

(Di domenica 18 agosto 2019) A quanto pare l'appuntamento con l'Indie World disarà ricco di sorprese. Non solo forse verrà annunciato un porting di Ori and the Blind Forest per, ma a quanto pare anche il particolarissimo sparatuttopotrebbe unirsi alla line-up della console ibrida della grande N.Il dataminer "itssimontime" ha infatti scovato nei file relativi all'eShop della console un update relativo proprio al titolo in questione. Il che è alquanto strano visto chenon è disponibile su, almeno per ora.Insomma, non è una conferma ma poco ci manca. In ogni caso ne sapremo sicuramente di più durante l'Indie World di, che vi ricordiamo si svolgerà dalle 15:00 di domani, lunedì 19 agosto.Leggi altro...

