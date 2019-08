“Speranze finite” Colta da malore in vacanza | la piccola non ce l’ha fatta

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 18 agosto 2019) Non cela bimba di un anno che si era sentita male in Salento: è morta ha avuto per un’emorragia cerebrale causata da un aneurisma. La famiglia è originaria di Pordenone, e si trovavano al mare in località Spiaggiabella (Lecce). La bambina ha lottato per due giorni tra la vita e la morte. Inizialmente era stata ricoverata all’ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce, per poi essere trasportata in elisoccorso verso un’altra struttura. Il trasferimento previsto era all’ospedale Bambin Gesù di Roma ma nel corso del viaggio, il personale a bordo ha optato, a causa della gravità della situazione, per Bari. La bambina è stata ricoverata al Policlinico di Bari per due giorni: il decesso è avvenuto questa mattina. In base ai primi accertamenti, la, la quale avrebbe avuto una malformazione congenita, avrebbe subito un’emoraggia cerebrale a causa di ...

