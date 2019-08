Un comunista a Berlino nei folli e bui Anni ' 20

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 17 agosto 2019) Stenio Solinas "Un'avventura di Amadeo Bordiga" fra spie, drogati, rivoluzionari. E un litigio con Stalin... Alla metà degliVenti,è un crocevia di spie di complemento, doppiogiochisti, rivoluzionari in servizio permanente effettivo e rivoluzionari in disarmo, esteti armati in cerca di un putsch, guide spirituali in cerca di seguaci da guidare, giornalisti all'inseguimento di uno scoop, critici letterari in astinenza da droga e da editori disposti a pubblicarli. Per buona parte dell'anno il clima è rigido, ma, complice l'inflazione che ha già fatto del marco carta straccia, piacevole per chi ha valuta straniera da spendere. Così la città è piena di stranieri, anglosassoni soprattutto, che nei cabaret permissivi di quella che resta la capitale della cosiddetta repubblica di Weimar, trovano ciò che in patria suscita scandalo, riprovazione e messa al bando: sesso ...

MaviRossoPC : Il 14 agosto del 1956 moriva a Berlino Est Bertolt Brecht, comunista, poeta, uno dei drammaturghi più importanti de… - ofux1 : RT @BiblioCologno: Il #13agosto 1961 il regime comunista iniziò la costruzione del #BerlinWall. 'Calato il sipario di ferro a Berlino', tit… -