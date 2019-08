Sudan | la speranza dopo l' inferno

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 17 agosto 2019), lal’. Un primo passo, certo, di una transizione che si preannuncia irta di ostacoli e di probabili sabotatori, ma è un passo nella giusta direzione, per il quale in tanti si sono battuti pagato un alto tributo di sangue. L’alleanza per la Libertà e il Cambiamento – il cartello che raggruppa le diverse forze di opposizione - e il Consiglio militare di transizione (Tmc), attualmente al potere inhanno firmato oggi un accordo di condivisione del potere. L’accordo introduce un nuovo Consiglio di governo, che comprende sia civili che generali, che condurrà alle elezioni e al governo civile. L’intesa, trasmessa in diretta da al Jazeera, è stata firmata da Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, numero due della Giunta militare e Ahmed Al-Rabie, rappresentante delle Forze per la ...

