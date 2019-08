Previsioni Meteo | si cambia dal 23-24 agosto | temperature nella norma e piogge in aumento

Meteo - le Previsioni di domenica 18 agosto : Meteo, le previsioni di domenica 18 agosto La prossima settimana tornerà il caldo africano. Sono attese temperature fino a 36-38 gradi soprattutto al Centro Sud e sulle isole. Qualche temporale lambirà il Nord ma in un contesto piuttosto stabile LE previsioni Parole chiave: ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Domenica 18 Agosto 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo sereno per lo più poco nuvoloso. I Venti risulteranno deboli occidentali Le Temperature risulteranno in lieve aumento I Mari risulteranno calmi ...

Previsioni Meteo : forte e persistente sequenza temporalesca su parte del Nord da lunedì [DETTAGLI E MAPPE] : Avevamo già evidenziato, in un contesto di circolazione prevalente sull’Italia all’insegna di un nuovo attacco dell’anticiclone subtropicale, che i settori alpini e prealpini si sarebbero trovati al margine della protezione anticiclonica e più esposti al flusso umido oceanico. Così sarà…! Giungono, infatti, ulteriori conferme dagli ultimissimi aggiornamenti. In particolare, a partire dalla giornata di lunedì, già in ...

Previsioni Meteo : un po’ più di nubi al Nord - temporale insidioso in Calabria. Più sole altrove [DETTAGLI] : L’alta pressione continua ad avanzare dalla Spagna, Marocco, Algeria verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. I valori barici sono in continuo crescendo, così anche le termiche, tuttavia il cuore caldo dell’anticiclone resta ancora decentrato a Ovest rispetto all’Italia. Ne consegue un tipo di tempo estivo assolutamente piacevole, senza eccessi termici e con sole prevalente. Ci sono un po’ di dettagli da rilevare ...

Previsioni Meteo : dal 23/24 agosto crisi barica sul Mediterraneo? Ecco i possibili risvolti [MAPPE] : Circolazione barica caratterizzata da dinamiche più mobili nel corso della seconda parte del mese. Si prospettano, prossimamente, anche promontori di un certo significato, in corrispondenza del Mediterraneo centrale e dell’Italia, ma non si vede particolare continuità. Insomma, la circolazione alle medie latitudini palesa una maggiore frenesia in prospettiva, caratteristica tipica di una fase stagionale che inizia a declinare. Trattiamo, ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Sabato 17 Agosto 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo sereno per lo più poco nuvoloso. I Venti risulteranno deboli occidentali Le Temperature risulteranno stazionarie I Mari risulteranno poco mossi Rischio ...

Previsioni Meteo 19/23 agosto : sale in cattedra il caldo con picchi di +37/+38°C - temporali su Alpi e Prealpi : Appare oramai quasi una certezza la nuova ondata di caldo nordafricano per gran parte della prossima settimana. Abbiamo già avuto modo di sottolineare, in altri editoriali, che l’alta pressione, già mediamente presente, si rinforzerà progressivamente sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia, soprattutto a iniziare dal weekend e per tutta la prima metà della prossima settimana. Si tratterà ancora una volta di un’alta ...

Previsioni Meteo Weekend : tanto sole e caldo - progressivo aumento delle temperature [MAPPE e DETTAGLI] : Finalmente un fine settimana tipico dell’estate mediterranea. L’alta pressione subtropicale continuerà ad avanzare dai settori occidentali del bacino e dal Nord Africa, deviando verso Est le infiltrazioni di aria più mite oceanica. I parametri termici verticali vanno ulteriormente livellandosi un po’ ovunque, al punto da favorire due giornate, proprio quelle del fine settimana, all’insegna del sole splendente e ...

Previsioni Meteo : avanza l’alta pressione - oggi caldo gradevole e qualche temporale [MAPPE e DETTAGLI] : Va gradualmente ricucendosi lo strappo nordatlantico che ha avuto corso nelle ultime 48-60 ore apportando un sensibile calo delle temperature e anche una iniziale più diffusa instabilità. L’alta pressione dalla Spagna, settori occidentali del bacino, Nord Africa, avanza progressivamente verso il Mediterraneo centrale e l’Italia con tempo che tende a una stabilità più generalizzata su tutto il Paese. Tuttavia, per la giornata ...

Previsioni Meteo Torino : domani massima di +29°C - bel tempo su tutta la regione : A Torino domani, venerdì 16 agosto, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +29°C, la minima di +16°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: è attesa una bella giornata di ...

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Venerdì 16 Agosto 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo sereno per lo più poco nuvoloso . I Venti risulteranno deboli variabili Le Temperature risulteranno stazionarie I Mari risulteranno poco mossi ...

Previsioni Meteo : nuova ondata di caldo africano a inizio settimana : La lunga ondata di caldo che ha portato temperature molto elevate per giorni soprattutto al centro-sud Italia ha lasciato il posto a correnti decisamente più fresche e gradevoli giunte...