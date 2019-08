The Eternal Cylinder è un' ispirata avventura open world survival in arrivo su PC e

BeThesda alla Gamescom 2019 a tutto Doom Eternal e non solo : Il 19 agosto, la Gamescom 2019 aprirà nuovamente le porte e, ovviamente, Bethesda Softworks non mancherà. Quest'anno, insieme a nostro partner hardware ASUS Republic of Gamers a Boostboxx, non vediamo l'ora di accogliere i visitatori nel nostro stand, che si troverà nella Hall 8, C020 - B021. I dettagli del comunicato ufficiale.Prova Doom Eternal in occasione dello Year of DoomVieni a festeggiare con noi lo Year of Doom, ovvero il 25º ...