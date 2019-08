Neonato muore di stenti | i genitori lo chiudono in una scatola e lo seppelliscono in

Neonato muore in ospedale - la scoperta dei genitori : “Nella bara c’era solo immondizia - hanno perso il suo corpo” : Il loro figlio Neonato è deceduto un giorno dopo il ricovero in ospedale per complicazioni cardiorespiratorie e, al momento di portare a casa il suo corpo senza vita per il funerale, hanno ricevuto una bara bianca al cui interno c’era solo immondizia. È quanto ha denunciato alle autorità una coppia messicana, Manuel Hernandez e la moglie, che settimana scorsa ha perso tragicamente il proprio figlio e da allora non è riuscita ad avere ...

Vercelli : Neonato muore - la mamma l’aveva partorito in casa senza assistenza medica : Un neonato dato alla luce in una casa in Valsessera, nel Vercellese, è morto, poche ore dopo, all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove era stato trasportato in gravi condizioni. Il dramma è avvenuto nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto, intorno alle 2.30 del mattino. Una giovane donna residente in un piccolo centro della valle ha partorito un bimbo tra le mura domestiche. Secondo le poche notizie che si sono diffuse, sembra che ...

Partorisce in casa nel Biellese : Neonato muore : Tragedia nel Biellese dove un neonato, nato in casa, è morto subito dopo il parto. La vicenda è avvenuta in un piccolo paese della Valsessera, nel territorio Biellese: la madre aveva partorito in casa ma, preoccupata per la salute del bimbo, aveva lanciato l’allarme insieme al marito. Dapprima è stata chiamata un’ostetrica, poi i medici del servizio 118. Il neonato è stato portato a Torino con l’elisoccorso, atterrato in un ...

Neonato muore in sala parto. Ipotesi omicidio colposo : Un Neonato è morto in sala parto. La triste vicenda si è verificata presso l'Ospedale Maggiore di Lodi nella notte tra sabato 28 e domenica 29 luglio. La Procura indaga con l'Ipotesi di omicidio colposo verso ignoti. Neonato muore in sala parto. È accaduto a Lodi, presso l'Ospedale Maggiore, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 luglio. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il bambino sarebbe deceduto durante il travaglio. ...

Piacenza - muore Neonato di tre mesi : ipotesi sindrome da morte in culla : Un bambino di appena tre mesi è stato trovato esanime dai suoi genitori nella culla dove era stato adagiato poco dopo l'ultima poppata. Inutili i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari del 118.Continua a leggere

«Neonato muore a Caserta - salma mai restituita alla madre» : «Ci è stata segnalata la vicenda di una donna che ha partorito all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta lo scorso 20 novembre ma, a distanza di poche ore, le è...